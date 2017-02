Die 89. Oscars: Ein Musical als Favorit und Basler Gewinnchancen

Barras' Familienfilm startet mit dem internationalen Titel "My Life as a Zucchini" in die Verleihung. Die beiden Regisseure der auserwählten Werke, der Walliser Claude Barras und der Zürcher Timo von Gunten, werden der Gala in Los Angeles mit ihren Produzenten beiwohnen. Sollte einer der beiden Filme gewinnen, wäre es der erste Oscar für einen Schweizer Film, seit Xavier Kollers "Reise der Hoffnung" die Trophäe 1991 erhalten hatte.

Ebenfalls für einen Oscar nominiert ist Raoul Pecks Dokumentarfilm "I am Not Your Negro". Das französisch-amerikanische Werk wurde von der Genfer Produktionsfirma Close Up Films und dem Radio Télévision Suisse (RTS) in minoritärer Beteiligung mitproduziert.

14 Nominationen für "La La Land"

Als grosser Favorit geht das Filmmusical "La La Land" von Jungregisseur Damien Chazelle ins Rennen um die 89. Oscars: 14 Mal hat die Romanze mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen Gewinnchancen, unter anderen in der Königskategorie "Bester Spielfilm". Nominiert sind auch die beiden Hauptdarsteller und der Regisseur selbst.

Um die Auszeichnung für den besten Spielfilm ringen etwa auch die beiden Dramen "Manchester by the Sea" mit Casey Affleck und Michelle Williams und "Lion" mit Nicole Kidman und Dev Patel.

Politische Verleihung erwartet

Die Oscars dürften in diesem Jahr ziemlich politisch werden: Es ist zu erwarten, dass zahlreiche Gewinner in ihren Reden auf die aktuelle Situation der USA rund um den neuen und umstrittenen US-Präsident Donald Trump aufmerksam machen.

Besonderes Augenmerk gilt auch den Trophäen für die besten Hauptdarstellerinnen und -darsteller: Im vergangenen Jahr waren sämtliche Künstler mit afroamerikanischem Hintergrund leer ausgegangen, was zu massiven Protesten geführt hatte. In diesem Jahr sind etwa Denzel Washington oder Mahershala Ali für einen Oscar nominiert.

