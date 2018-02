Die Abteilung Freizeitgärten mit neuer Leitung und neuem Dienstleistungsangebot

Die Stadtgärtnerei Basel wird die bestehende Abteilung Freizeitgärten neu ausrichten. Hierfür ernannte sie Dr. Karin Kook zur neuen Leiterin, die ihre Stelle per 1. März 2018 antreten wird. Karin Kook löst die langjährige Leiterin Helga Imbach Gloor ab, die die Stadtgärtnerei Ende letzten Jahres für eine neue Herausforderung verlassen hat.

Karin Kook wird in den kommenden Wochen die bestehende Abteilung Freizeitgärten und den Fachbereich Kompostberatung zu einer neuen Abteilung zusammenführen. Um dem wachsenden Bedarf und dem politischen Auftrag zur Unterstützung und Beratung beim Gärtnern in der Stadt zu entsprechen, entwickelt sie in einer ersten Phase ein Gartenberatungsangebot. Dadurch soll die interessierte Bevölkerung im Sinne des Milan Urban Food Policy Pact an städtisches Gärtnern und nachhaltige Ernährung herangeführt werden. Diese Absichtserklärung wurde zur Förderung einer nachhaltigen Ernährung in Städten von der Basler Regierung anlässlich der Weltausstellung in Mailand im September 2015 unterzeichnet.

Die neue Abteilung verpachtet weiterhin die über 5‘000 Freizeitgärten und führt die über 30 Areale in die Zukunft. Die Areale sollen auf die Bedürfnisse der breiten Bevölkerung ausgerichtet und attraktiv bleiben. Einzelne Areale werden aufgrund von Stadtverdichtungsprozessen weichen und zurückgebaut werden. Bis 2020 respektive bis 2021 werden ein Teil des Areals Hörnli und das Areal Dreispitz einer neuen Nutzung zugeführt. Die neue Abteilung ist auch für diese Rückbauprozesse verantwortlich.

Mit den Freizeitgärten ermöglicht die Stadtgärtnerei seit vielen Jahren den Anbau von Gemüse und Obst zur Selbstversorgung in der Stadt und sorgt damit für ein auf die Stadtbevölkerung aus-gerichtete spezifische Grünflächennutzung. Bei Fragen der Pächter steht sie jeweils beratend zur Seite. Dieses Angebot baut die Stadtgärtnerei nun aus, indem sie die Abteilung Freizeitgärten durch eine Gartenberatung sowohl für Pächter als auch für die Bevölkerung verstärkt. Der neuen Abteilung wird die seit dreissig Jahren tätige Kompostberatung organisatorisch angegliedert. So entsteht ein Kompetenzzentrum mit einem umfassenden Beratungsangebot rund ums städtische Gärtnern, das allen interessierten Einwohnern kostenfrei zur Verfügung steht.

Dr. Karin Kook ist Wirtschaftsgeografin und Raumplanerin und promovierte an der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau. Sie verfügt über viel Erfahrung in der Vermittlung von Umwelt- und Gartenthemen, sowohl als Organisatorin diverser Tagungen und Workshops als auch als Gründerin des «Netzwerk Balkongarten» – einer Initiative zur Förderung der Umweltbildung für städtische Haushalte, die mit dem Jahrespreis des Vereins Ökogemeinde Binningen ausgezeichnet wurde.