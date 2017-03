Die BScene rockt Basel! Und das dürfen Sie heute Abend nicht verpassen

-> Direkt zum Programm vom Samstag, 18. März 2017

Nemo, Freitag 22:15 - 23:00 Uhr, SUD

Berner dominieren die Schweizer Musikszene. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Denn die nächste Generation ist schon sehr vielversprechend. An der Spitze der neuen Bewegung steht der 17-jährige Rapper und Sänger «Nemo». Bis letztes Jahr war er nur ganz eingefleischten Szenekennern ein Begriff. Dann aber der Durchbruch über Nacht: Dank seinem Auftritt am SRF Virus Bounce Cypher 2016, einem riesigen Rapspecial des Radiosenders mit über 80 Musikern, richteten sich plötzlich alle Blicke auf den Bieler. Ein paar Monate später veröffentlichte er seine erste Single, die sich zwölf Wochen in der Hitparade halten konnte.

Nun ist er ein gefragter junger Mann bei Schweizer Musikliebhabern, nicht zuletzt wegen seiner Gutelaune-Musik, die oftmals mit der von Lo&Leduc verglichen wird. Und wenn er auch nur halb so gut live ist wie diese beiden, dann darf man sich seinen Auftritt am BScene nicht entgehen lassen.

Dillon, Freitag 23:45 - 00:45 Uhr, Kaserne (Reithalle)

Ihre Stimme ist rauchig, ihr Gesang ruhig, die Musik wunderschön. Eigentlich kommt die Sängerin aus Brasilien, ist allerdings in Deutschland aufgewachsen. Zwei Alben hat sie bis jetzt veröffentlicht, die eigentlich ein einziges sein könnten. Ihre Musik hat sich nie gross verändert und sie bleibt in ihren düster-melancholischen Stil, welchen sie in den Gehörgängen ihrer Fans festgesetzt hat.

Ihr grösster Hit «Thirteen Thirty-Five» wurde unzählige Male geremixed und von DJs auf der ganzen Welt gespielt. Daher dürfte sie vor allen Partygängern bekannt sein. Diesen und allen anderen empfehle ich trotzdem die Dame mal live zu sehen. Wenn sie ja schon in der Stadt ist.

Audio Dope, Freitag 02:15 bis Schluss, Kaserne Rossstall

Mischa Nüesch hat ein besonderes Talent für das Elektronische in der Musik. Sein erstes Album hatte er schon als Matura-Arbeit herausgebracht, seither ging es aufwärts für den Mann der kultivierten Klänge. Seine Collage-artigen Soundbilder gehen tief und reichen von meditativen Sounds bis zu tanzbaren Beats. In einem Interview sagte er, wenn er seiner Grossmutter erklären müsse, was er eigentlich mache, dann sage er: «Computermusik». Natürlich ist das Resultat um ein Vielfaches raffinierter als diese simple Umschreibung – und das perfekte Dessert für spätnächtliche oder eben frühmorgendliche Stunden einer BScene.

Und noch ein Garant für morgen Samstag:

Black Tiger, Samstag 00:00 - 00:45 Uhr, Kaserne (Reithalle)

Muss man einfach empfehlen. Black Tiger gehört seit Jahren schon zu den wichtigsten Galleonsfiguren der Basler Szene. Über 25 Jahre um genau zu sein. Letztes Jahr feierte er sein Vierteljahrhundert auf der Bühne mit einer 3,5-Stunden-Show (!!). Dieses Jahr nimmt es der schwarze Tiger ein wenig ruhiger und begnügt sich mit 45 Minuten.

Interessant ist der Auftritt vor allem, da gemunkelt wird, dass der Godfather der Basler Rapper einen ersten Einblick in sein neues Schaffen geben wird. Dieses Wochenende gibt es also nicht viel «Summernächt», dafür umso mehr Zukunftsmusik.