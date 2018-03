Das Registrierzentrum des Bundes auf dem Areal Feldreben in Muttenz entlastet den Kanton Basel-Landschaft und die Baselbieter Gemeinden im Asylwesen in erheblichem Ausmass. So muss der Kanton Basel-Landschaft im Jahr 2018 keine Asylsuchenden aufnehmen. Davon profitieren auch die Gemeinden, die keine zusätzlichen Asylsuchenden aufnehmen und betreuen müssen. Dies führt zu einer spürbaren Entlastung bei den Kosten für das Asylwesen.