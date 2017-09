Die Basler Rheinpolizei: Auf Patrouille in den Fluten

Eigentlich hört und sieht man relativ wenig von der Rheinpolizei, ausser es passiert etwas Schlimmes, wie zum Beispiel Ende August 2012. Damals kam es zu einem folgeschweren Unfall auf dem Rhein, wobei ein Vermessungsboot mit einem Frachtschiff kollidierte und von diesem regelrecht überfahren wurde. Zwei Studenten des Vermessungsbootes wurden durch die beiden Rheinpolizisten aus dem Rhein geborgen, der noch im Schiff verbliebene Professor konnte an Bord des Polizeiboots gezogen werden, wo er reanimiert werden musste. Er verstarb tags darauf im Spital. Der Schiffsführer des Vermessungsboots wurde wenige Tage später im elsässischen Stauwehr Kembs im dortigen Rechen tot aus dem Rhein geborgen.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich ebenfalls im Monat August. Als das mit Schlick beladene Baggerschiff Merlin am 4. August 2014 unterhalb der Dreirosen-Brücke kenterte, konnten die beiden Matrosen in letzter Minute vom herbeigeeilten Polizeiboot aufgenommen werden. Der Schiffsführer wollte nicht von Bord gehen und blieb zunächst auf dem Schiff zurück. Er wurde kurze Zeit später gerettet. Renato Goldschmidt, stellvertretender Leiter des Polizeistützpunktes Rhein war einer der Polizisten, der an der Bergung beteiligt war.

Von Schwänen und Schwimmern

Die Aufgaben der Rheinpolizei sind breit gefächert. Ihre Aufgaben reichen vom Einsammeln von auf dem Rhein treibenden Schwänen bis zu losgerissenen Booten, die wieder «eingefangen» und festgemacht werden. Sie begleitet diverse Anlässe auf dem Rhein wie die Bundesfeier, Silvester, das Rheinschwimmen oder die intenationale Ruderregatta im November. Am 9. September wird sie bei der Rhyputzete auf dem Wasser und an Land tätig sein.

Gerade in den Sommermonaten müssen die vielen Schwimmer wiederholt darauf hingewiesen werden, nur in den dafür festgelegten Zonen zu schwimmen. «Es ist wichtig, dass die Schwimmer prüfen, ob sich grosse Motorschiffe nähern», sagt Renato Goldschmidt. Denn diese Schiffe können nicht bremsen oder ausweichen. Unvorsichtige Schwimmer setzen sich also einer sehr grossen Gefahr aus.

Sehr gefährlich sei es auch, wenn sich Schwimmer mit dem Wickelfisch an Bojen festhalten. Die Schwimmsäcke können sich leicht um die Bojen wickeln und verunmöglichen ein Wegkommen, was lebensgefährlich sein kann. «Wir ermahnen die Leute immer wieder, aber viele wollen die Gefahr nicht verstehen», so Goldschmidt. Manchmal werden die Polizisten sogar mit Schimpftiraden und unflätigen Gesten überzogen. Im schlimmsten Fall hinterlassen Schwimmer am Polizeiboot mit wasserfesten Stiften eine Botschaft. «Fuck the police» ist nur einer der Sprüche, die die Polizei dann wieder entfernen muss.

Mehr Rücksichtnahme – die Polizei dankt es

Wegen der Schiffsschraube muss die Rheinpolizei aus Sicherheitsgründen immer wieder Schwimmer darauf hinweisen, sich nicht am Polizeiboot festzuhalten oder das Anlegen des Bootes am Steg zu behindern. «Trotzdem müssen wir uns immer wieder ‹Schlötterli› anhören», sagt der Rheinpolizist. Die Polizei hat einen Auftrag zu erfüllen, auch auf dem Polizeiboot. Im Sommer mag der Dienst auf dem Rhein angenehm aussehen, aber er dient immer dem Schutz und der Sicherheit der Bevölkerung. Nicht zu vergessen, dass die Temperaturen im Winter auf dem Rhein schnell mal unter 10 Grad fallen können – und auch dann ist die Rheinpolizei während 24 Stunden und an 365 Tagen im Dienst.

Rettungsringe auch im Sitzungszimmer der Rheinpolizei.

Letzte Destination Kembs

Falls der Verdacht besteht, dass eine Person nicht mehr aus dem Rhein zurückkehrt, wird mit Feuerwehr und Rheinpolizei eine Rettungsaktion durchgeführt. Gefundene Personen, ob lebend oder tot, werden dann geborgen. «Leider befanden sich geborgene Leichen oft bereits für einige Wochen im Rhein». Falls die Person nicht gefunden werden kann, besteht die Möglichkeit, dass ihre Reise in Kembs endet: «Das ist die letzte Destination für diese Vermissten, das liegt dann aber nicht in unserer Kompetenz, darum kümmern sich die Kollegen aus Frankreich», sagt Renato Goldschmidt.

Im Trockenen: Am Unteren Rheinweg zu Hause

Hier befindet sich die Rheinpolizei.

Am Unteren Rheinweg 24, gleich rechts neben dem Museum Kleines Klingental ist die Rheinpolizei zu Hause. Zumindest teilweise, denn ihr eigentliches Einsatzgebiet ist das Wasser, vorwiegend der Rhein. Seit dem 1. Januar 2011 befindet sich übrigens auch die Fachstelle Waffen dort, die zuvor an der Petersgasse domiziliert war. Vergleichbar mit der Motorfahrzeugkontrolle- und Prüfstation für den Strassenverkehr, werden bei der Rheinpolizei praktische und theoretische Prüfungen für Kleinschiffe beziehungsweise Sportboote abgenommen sowie technische Abnahmen der Boote gemacht. Es werden Ausweise ausgestellt, Boote immatrikuliert und auch wieder annulliert. Anders als beim Segeln, wo bereits ab 14 Jahren das Patent gemacht werden darf, kann die Prüfung für Motorboote – wie beim Fahrausweis fürs Auto – erst mit 18 Jahren gemacht werden. Segelprüfungen werden übrigens auch in Basel oberhalb des Kraftwerks durchgeführt.

