Die Basler Stabhochspringerinnen Lea Bachmann und Pascale Stöcklin überzeugen am nationalen Abendmeeting in Regensdorf

Am Mittwoch, 16. August, starteten die Basler Stabhochspringerinnen Lea Bachmann und Pascale Stöcklin von den LAS Old Boys Basel am nationalen Abendmeeting in Regensdorf.

Die jungen Athletinnen des Goldwurstpower Sprungteams konnten dabei überzeugen. Pascale Stöcklin entschied den Wettkampf mit übersprungenen 4.05m für sich. Die angehende Medizinstudentin ist zufrieden mit ihrem Resultat, zumal sie erst kürzlich aus einer kurzen Trainingspause zurückgekommen ist. Ihre Teamkollegin Lea Bachmann belegte mit ebenfalls übersprungenen 4.05m aber einem Fehlversuch mehr, den zweiten Rang. Für die Jus-Studentin bedeutete das neue Saisonbestleistung. «Ich bin zufrieden nach einem solch katastrophalen Einspringen auf einer Höhe von 4.05m in den Wettkampf einsteigen zu können. Dies gibt Selbstvertrauen und ich freue mich hierauf aufbauen zu können.», so Bachmann.

Ihren nächsten Wettkampf werden die Goldwurstpower-Athletinnen am Freitag, 18.08.2017 am Raiffeisen Sommermeeting in Sarnen bestreiten