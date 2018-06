Die Baslerin Sandra Rodrigues zählt zu den bedeutendsten Bloggerinnen der Schweiz

Inspirationen kommen heute nicht mehr nur aus Modemagazinen, besonders Jugendliche orientieren sich an Trends der Social-Media-Plattformen wie Instagram. Dort treffen Top-Designer auf Influencer, die Einblicke in die Trends von morgen geben. Eine dieser Influencerinnen ist die 25-jährige Baslerin Sandra Rodrigues. Der Name ihres Blogs lautet «entre_dois», auf portugiesisch bedeutet dies «zwischen zwei», womit Sandra auf ihre portugiesische Herkunft verweist.

Mit ihrem Blog startete sie noch während ihrer Studienzeit an der Uni Basel. Damals suchte sie nach einer Plattform, die es ihr ermöglichte, die täglichen Inspirationen und Eindrücke mit anderen Menschen zu teilen. Heute teilt Sandra ihre Inspirationen und Outfits mit fast 120'000 Menschen auf der ganzen Welt. Studium und Bloggen zu vereinen, fiel ihr jedoch nie schwer. «Das Bloggen und das Studium waren sehr einfach unter einen Hut zu bringen, da ich sehr flexibel war und mir alles selber einteilen konnte». Heute, dreieinhalb Jahre später und nach Abschluss des Wirtschafts-Studiums, ist es für Sandra, trotz eigenem Management, nicht mehr ganz so einfach Job, Blog und Freizeit zu koordinieren. «Da ich seit meinem Abschluss nebenbei noch 100 Prozent in Luzern arbeite und gerade dabei bin, meine eigene Marke zu kreieren, fällt mir die Kombination zwischen Bloggen und Arbeiten um einiges schwerer. Wer denkt, Bloggen sei nur Spass und ein bisschen Fotografieren, irrt sich extrem. Es steckt sehr viel mehr dahinter».

Verständlich wenn man bedenkt, wie viel Zeit Sandra für jeden Post aufwenden muss. «Ein Instagram Post dauert ca. 20 - 30 Minuten. Das Bild muss ausgesucht und bearbeitet werden, welches dann mit der richtigen Caption hochgeladen wird. Ein Blog Post kann bis zu 3-4 Stunden dauern».

Die Bilder entstehen dabei meist spontan und nur selten professionell. «Es kommt oft vor, dass meine Freunde, mein Bruder, meine Mama oder mein Freund die Bilder von mir machen. Interessanterweise kommen diese immer am besten an. Wenn es jedoch um eine grössere Kooperationen mit einer Marke geht, dann werden die Fotos meist von meinem besten Freund Asmen, der mit mir den Blog gestartet hat, geknipst». Da interessiert es natürlich, wie viele Bilder Sandra machen muss, bis ihr eins gefällt? «Meistens sind es zwischen 60 und 150 Fotos».

Instagram Blogs gibt es wie Sand am Meer und viele Menschen versuchen damit Profit zu machen, meist vergeblich. Doch wie wird man eine erfolgreiche Influencerin? Sandra meint, dazu «brauche es sehr viel Disziplin, Geduld und Erfahrung. Man muss eine grosse Community aufrechterhalten und diese zu unterhalten wissen. Man muss die Community kennen, welche man sich über mehreren Jahren aufgebaut hat. Dazu gehört für mich auch, authentisch und bodenständig zu bleiben».

Bekanntermassen verdienen Influencerinen wie Sandra ihr Geld mit Product-Placement. Um diesen Spagat zu schaffen, ist für Sandra nicht immer ganz einfach. «Wie gesagt, ist es mir wichtig, authentisch zu sein. Natürlich mache ich Product-Placement von sämtlichen Marken, damit verdiene ich auch mein Geld. Jedoch ist es mir immer wichtig, dies in meinem Stil umzusetzen».

Das Bloggen hat Sandra viele Türen geöffnet und auch persönlich weitergebracht, wie sie selbst erzählt: «Ich habe schon immer von meiner eigenen Kleidermarke geträumt, und das Bloggen hat mich dazu gebracht, diesen grossen Schritt nun zu wagen. Im August lanciere ich meine eigene Kleidermarke «lamarel». Durch das Bloggen habe ich gelernt, die Marken richtig zu positionieren und die richtige Strategie anzuwenden. Das Bloggen war für mich eine Art Selbststudium im Bereich Fotografie, Creative Direction, Graphic Design, Webmaster, Marketing, Digital Marketing, Styling und Buchhaltung und das alles in einem».

Dass Sandra heute so erfolgreich ist und bald auch schon ihr eigenes Label führen wird, hat sie selbst «niemals erwartet; manchmal kommt mir alles wie ein Traum vor». Zum Schluss verrät Sandra uns noch etwas Erfreuliches. «Ich habe zwei Jahre in Zürich gewohnt, nun zieht es mich wieder nach Basel, in meine absolute Lieblingsstadt in der Schweiz, wo ich mich zuhause fühle».