Die Bilder: So wird das neue Stadion des SC Freiburg

Das Jugendkulturfestival Basel (JKF) feierte anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums eine riesige Geburtstagsparty. Trotz durchzogenen Wetterbedingungen strömten rund 50'000 Besucherinnen und Besucher in die Basler Innenstadt, um das kreative Potential des regionalen jugendlichen Kulturschaffens in all seinen Facetten zu erleben. 184 Acts mit 1436 aktiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben in den Sparten Musik, DJ, Theater, Tanz, Literatur, Sport und Freie Projekte ihr Schaffen gezeigt.