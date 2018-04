Die «Burgenfreunde beider Basel» verleihen den Burgenpreis

Der Verein «Burgenfreunde beider Basel» hat es sich zur Aufgabe gesetzt, besondere Leistungen für die Erhaltung und die Pflege von Burgen, aber auch für die wissenschaftliche Erforschung von Burgen und Burgruinen sowie die Vermittlung von Wissen über Burgen und Burgruinen zu würdigen. Aus diesem Grund verleihen die «Burgenfreunde beider Basel» dieses Jahr zum vierten Mal den Burgenpreis.

Ausgezeichnet wird Stephan Egloff und der Vorstand der «Gesellschaft pro Wartenberg» für den umsichtigen, engagierten und vorbildlichen Einsatz für die drei Wartenberg-Ruinen, der in bester Absprache mit der Archäologie Baselland erfolgt.

Seit einigen Jahren leitet eine neue Vorstandsgeneration unter neuem Präsidium die vielfältigen Arbeiten auf dem Wartenberg. Der Präsident, Stephan Egloff, setzt sich sehr hohe Ziele, z.B. die Steigerung auf 1000 Vereinsmitglieder, die durch ihre Mitgliederbeiträge die vielfältigen Vereinsziele ermöglichen. Dazu gehört die Entfernung von Pflanzenwuchs ebenso wie ruinenkonservierende Massnahmen oder die Einrichtung neuer, von Mauern abgesetzter Feuerstellen, welche Brandschäden am historischen Mauerwerk verhindern sollen, oder die Erschliessung und Sicherung der Zugänge der drei Ruinen. Zu letzteren ist das neueste, in diesen Tagen fertiggestellte Projekt zu nennen: Die vordere Ruine kann dank einer in moderner Formensprache gehaltenen Rampe jetzt wieder durch das alte Osttor betreten werden, ein endlich realisiertes Desiderat aus früheren Zeiten!

Für die Öffentlichkeit und deren Bewusstsein für Geschichte und Ruinenpflege wichtig sind auch die verschiedenen Informationstafeln, welche die Besucher über früheres Aussehen, Geschichte und Bedeutung der Burgruinen orientieren. Diese wurden durch die «Archäologie Baselland» erstellt und sind ein schönes Zeugnis für die gute Symbiose zwischen dem Engagement der «Gesellschaft pro Wartenberg» und der Amtsstelle.