Die Einsamkeit und das knappe Geld: Mirjam, 78, alleinstehend im Gundeli

«Den ganzen Tag fernsehen mag ich eigentlich auch nicht», sagt sie. Vor den Fenstern der Beiz ist es schon winterlich dunkel. Ein Gläschen Prosecco erscheint ihr schon wie ein fast unerreichbarer Luxus, doch als die Runde sich entschliesst, für das Getränk zusammenzulegen, nimmt sie die Einladung dann an. Mirjam hat vorhin im Coop Güterstrasse eingekauft. Was sie sich leisten konnte, findet in einem kleinen Raschelsäckchen Platz. «Ich brauche nicht so viel und sonst kann ich Morgen wieder posten gehen», meint sie verlegen. Draussen regnet es inzwischen, der Wind fegt kalt um die Häuser. Mit 78 lebt Mirjam in einer zwei-Zimmerwohnung in einem Block hinter der Güterstrasse. Sie erzählt, seit der alte Hausmeister weg ist, sei es nicht mehr das Gleiche in ihrem Haus. Überall Lärm und Dreck.«Ganz schrecklich», sagt sie und schliesslich stellt sich heraus, dass der «alte Hausmeister» schon vor fünf Jahren weggezogen ist. Seit fünf Jahren bleibt er ein Referenzpunkt für Mirjam.

Wer nicht mobil ist, hat schlechte Karten

Michael Harr, Chef von Pro Senectute beider Basel, sagt auf Anfrage von barfi.ch, dass die Einsamkeit von alten Menschen viele Ursachen habe. «Es kann sein, dass ein Senior in seiner Mobilität eingeschränkt ist, sich draussen nicht mehr bewegen kann». Fehlt das Geld für einen Rollator, ist die Aussenwelt plötzlich sehr fern. Die Info-Stelle der Pro Senectute am Luftgässlein habe immer wieder Anfragen wegen Fällen von trauriger Einsamkeit.

«Ich lebe jetzt schon viele Jahre allein», sagt die zierliche Frau. Es sind vor allem ihre Hände, die ihr Alter andeuten. Wegen des Hausmeisters, dem Neuen, nicht dem Alten, wie sie klarstellt, geht sie nicht mehr in den Keller in die Waschküche – der Lärm, der Dreck – sondern wäscht mit einer kleinen Maschine in der Wohnung. Da haben bei einer Ladung zwar nicht viele Kleidungsstücke Platz, aber sie sagt: «Das ist eine Beschäftigung, so weiss ich, was ich machen muss.» Sie zögert und meint dann, es habe auch einen Nachteil: «Ich kann ja dann aber nicht raus, bevor die Wäsche fertig ist.»

Sonst fühlt sich Mirjam nicht unsicher, ist gut zu Fuss. «Ich friere im Winter leicht, aber das ist nicht so schlimm». Für Michael Harr ist klar, dass es individuelle Beratung braucht, es darum geht, die Bedürfnisse der Senioren abzuklären. «Pauschal zu sagen, wie eine Person mit der Einsamkeit im Alter umgehen soll, ist schwierig.»

Ein Drittel leidet an Einsamkeit

Um die Senioren kümmern sich einige Organisationen. Eine Suche auf dem Internet zeigt schnell, dass sich jeder Dritte der über 75-jährigen einsam fühlt. Tausende von guten Tipps sind auch leicht zu finden: Die Senioren sollen sich unter die Leute begeben, sich Freiwilligenarbeit suchen, im schlimmsten Fall die dargebotene Hand anrufen. Dann sei da auch noch die Senioren-Uni. Natürlich sind da auch noch Dating- und Sex-Tipps. Das alles erscheint während der Begegnung mit Mirjam nicht praxisnah. Da ist die Pro Senectute beider Basel mit der Beratungsstelle, einem Mittagstisch oder etwa dem Mahlzeitendienst und den Freizeit-Angeboten schon einiges konkreter. Ein Projekt, dass Michael Harr besonders am Herzen liegt, ist das «Generationenprojekt». Dabei besuchen Senioren Basler Schulen und erzählen von ihren Lebenserfahrungen. Die Begegnung zwischen den Generationen sei für alle fruchtbar und die Senioren hätten nicht das Gefühl zum alten Eisen zu gehören.

In der Beiz sagt Mirjam: «Manche Leute habe ich einfach aus den Augen verloren, die sind weggezogen.» Mit dem Reisen hat sie es nicht so. Flugzeuge mag sie nicht und sie meint mit den Schulter zuckend: «Wo soll ich denn alleine schon hin.» Für grosse Sprünge reiche auch ihre AHV-Rente nicht. Darum kann sie trotz des «schrecklichen, schrecklichen» Hausmeisters auch nicht umziehen. Sie trinkt den letzten Schluck Prosecco und sagt nachdenklich: «Viele Leute, die ich gekannt habe, die sind mittlerweile gestorben.» Finanziell ist Mirjam nicht auf Rosen gebettet. Nach ihrer Scheidung hat sie zwar wieder als Verkäuferin gearbeitet und konnte noch etwas Altersvorsorge ansparen, aber gegen Ende Monat werde es eng.

Im Luftgässlein bei der Pro Senectute weiss man um die finanziellen Probleme der Senioren. «Das ist ein grosses Thema», meint Michael Harr. Immerhin könne die Stiftung bei Engpässen helfen oder auch bei der Abklärung von Ergänzungsleistungen. Hier gelte es die Situation abzuklären und wo nötig Unterstützung zu gewähren.

Die letzte grosse Welle der Pendler hat den Bahnhof verlassen, die Güterstrasse liegt dunkel und ziemlich verlassen da. Mirjam steht auf, nimmt sorgfältig den Mantel vom Haken: «Ich will ja nicht, dass es zu spät wird.» Zum Abschied erzählt sie nochmals vom «alten» Hausmeister, davon dass sie ihn vermisse. Wiederholt, dass es in ihrem Haus jetzt viel lauter, viel dreckiger sei. Sie sagt: «Ich weiss nicht einmal, wo er hin ist. Aber immerhin habe ich jetzt eine Waschmaschine in der Wohnung. Dann muss ich nicht in die Waschküche.»