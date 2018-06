Die Fondation Beyeler begrüsst ihre 7-millionste Besucherin

„Ich wollte unserer Austauschschülerin aus Frankreich eigentlich nur die Künstler Francis Bacon und Alberto Giacometti zeigen“, freut sich Katrin Meyer. „Nie hätte ich gedacht, dass ich auch gleich eine Reise zu ihren früheren Wohnorten gewinnen würde!“

Am 18. Oktober 1997 eröffnet, zählt die Fondation Beyeler inzwischen zu den meist besuchten Kunstmuseen der Schweiz. Seitdem besuchten 7 Millionen Kunstinteressierte das Museum! Die über 300 Werke umfassende Sammlung beherbergt bedeutende Meisterwerke der klassischen Moderne, von Monet, Cézanne und van Gogh über Picasso zu Warhol, Lichtenstein, Bacon und Giacometti bis hin zu zeitgenössischen Positionen. Wechselnde Sammlungspräsentationen und ein vielfältiges Kunstvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm ergänzen das Angebot und machen den Besuch in der Fondation Beyeler zu einem besonderen Erlebnis. Mit dem geplanten Erweiterungsbau wird nun ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Museums aufgeschlagen.

In ihrer aktuellen Ausstellung präsentiert die Fondation Beyeler mit Alberto Giacometti (1901–1966) und Francis Bacon (1909–1992) zwei herausragende Protagonisten der Klassischen Moderne, Freunde und Rivalen gleichermassen, deren schöpferische Visionen die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute stark beeinflussen. Obwohl ihr jeweiliges Schaffen auf den ersten Blick ganz unterschiedlich und eigenständig wirkt, zeigt die von Catherine Grenier, Michael Peppiatt und Ulf Küster kuratierte und rund 100 Werke umfassende Ausstellung auch Gemeinsamkeiten und erstaunliche Parallelen. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. September 2018 zu sehen.