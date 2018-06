Die Geister von Schloss Wildenstein: Kunigunde und die Jumpfer im Herrenholz

So zum Beispiel die Legende von Schloss Wildenstein in Bubendorf, das eigentlich eine Burg ist. Und nicht nur das, sie ist die einzige noch erhaltene Höhenburg überhaupt. Im 13. Jahrhundert von den Eptingern errichtet, wurde der mächtige Bau 1334 von den bösen Bernern beschädigt. Vier Jahre später konnte der Wohnturm neu gebaut werden. Ende der 1370er Jahre ging die Burg an die Herren von Baden. Nur gerade vier Jahre später sollte sie an Petermann Sevogel von Basel verkauf werden. Noch gab es weder Grundstücksteuer, noch ein Gesetz gegen Spekulanten. Mit dem Kauf durch Basel-Stadt im Jahr 1500 wurde Wildenstein zu einem Adelssitz mit beschränkten Rechten.

1693 gab Sophie von Planta, die damalige Besitzerin, den Wohnturm auf und liess die Ökonomie- und Dienstgebäude zum Wohnsitz umbauen. Fortan trug der Wohnsitz den Namen «Plantahaus». 1792 erbte die Familie Vischer die Burg, liess sie umbauen und nutzte sie als ländlichen Sommersitz. Ganz im Stile der Burgenromantik wurde der Wohnturm als Ritterburg mit Gefängnis, Gemälden und den entsprechenden Möbeln ausgestattet. Ab 1947 und während fast 50 Jahren diente Schloss Wildenstein als ganzjähriger Wohnsitz.

1994 erwarb der Kanton Basel-Landschaft das Schloss und renovierte es in den folgenden Jahren. Seither können die Räumlichkeiten für private oder geschäftliche Anlässe gemietet werden. Auch Führungen werden angeboten. Jeden ersten Sonntag im Monat sogar gratis. Seit dem Sommer 2016 wohnen hier auch Hansjörg Surer und Dieter Leutwyler, der Leiter Kommunikation bei der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion. Als Verwalter von Schloss Wildenstein sind sie die Schlossherren. Doch wo bleiben die Geister?

Die Legende der Jumpfer im Herrenholz

Die Legende besagt, dass im Herrenholz-Wald auf dem Weg von Ziefen nach Lempenberg plötzlich eine zierliche, fein gekleidete Jumpfer vor einem Ziefner Bauersmann stand und ihm den Weg weisen wollte. Der ortskundige Wanderer kannte den Weg jedoch, worauf die Jumpfer verschwand. Der Mann verirrte sich derart im weitläufigen Wald, dass er den Weg heraus nur mit viel Mühe fand.

Eine weitere Geschichte erzählt, dass um 1900 ein Landwirt nach einem Besuch bei seinen Angehörigen in Ziefen zu Fuss in seinen Wohnort zurückkehren wollte. Der Weg führte ihn über die Höfe Tannmatt, Grosstannen und Wildenstein. In der Abenddämmerung durchquerte er den Herrenholz-Wald, als ein grosser weisser Hund neben ihm herlief. Als er ihn streicheln wollte, griff seine Hand ins Leere. Der Hund begleitete den Mann bis zum Waldausgang, von wo die Lichter von Lampenberg zu sehen waren und war plötzlich verschwunden. Fortan erzählte man sich, dass der Hund den Mann wohl vor einem Wegelagerer beschützen wollte.

Sage der eitlen Kunigunde

Die Sage der eitlen Kunigunde wurde erst im 21. Jahrhundert niedergeschrieben. Ein alter Mann, der sich des Öfteren auf Schloss Wildenstein aufhielt, hat sie erzählt. Obwohl sie schon seit 700 tot ist, hat er Kunigunde sogar schon gesehen. Kunigunde war die Tochter von Heinrich von Eptingen, dem Eigentümer von Schloss Wildenstein. Die Familie lebte sehr bescheiden, das Schloss war damals noch nicht halb so gross, wie heute. Einer der schönsten und grössten Besitztümer Kunigundes war ihr Handspiegel dem schön verzierten Griff. Kunigunde war sehr eitel und kämmte sich ihr langes blondes Haar mit einem Blick in den Spiegel sehr oft. Ihr einziges Ziel war es, die Schönste zu sein.

Eines Tages geschah ein Unglück. Als sie bei Sonnenschein am Turmfenster sass, fiel in der Küche unter grossem Lärm ein grosser Kochtopf um. Kunigunde erschrak, dabei fiel ihr der Spiegel aus der Hand und aus dem Fenster. Sie hörte, wie er weit unten auf dem Waldboden aufschlug und zerbarst. Sie bat ihren Vater um einen neuen Spiegel, der ihr den Wunsch aber nicht erfüllen konnte, da er eben erst aus Basel zurückkam und die nächste Reise erst in einem Monat geplant war. Kunigunde wollte jedoch nicht warten und sagte ihrem Vater, dass sie den Spiegel im Wald suchen werde.

Der Vater verbat es ihr und wies sie auf die Gefahren im Wald und an den Felsen hin. Er untersagte ihr gar, das Schloss zu verlassen. Kunigunde wollte aber nicht warten und schlich sich auf der Suche nach ihrem Spiegel eines Nachts nur bei Mondlicht aus dem Schloss. Sie kletterte auf den Felsen herum und weil es tags zuvor geregnet hatte, war der Boden sehr rutschig. Ein Moment der Unachtsamkeit reichte, Kunigunde rutschte aus und stürzte zu Tode. Als man sie tags darauf fand, war die Trauer bei den Eltern immens.

Kunigunde fand auch im Tod keine Ruhe, weshalb sie ab und zu auf der Suche nach ihrem Spiegel an den Waldrändern zu sehen ist. In einem weissen Kleid mit ihren langen blonden Haaren. Auch heute noch. Doch meistens versteckt sich die Dame. Wer würde es bei einem solchen Vornamen nicht gleich tun?