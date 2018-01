Die Geschichte des Hotels Drei Könige, vornehmer: Trois Rois

Ansicht des alten Gasthofs am Blumenplatz. Ausschnitt aus einer Lithographie von Constantin Guise, nach 1833. ©Les Trois Rois

Es gibt viele Geschichte über das Hotel Drei Könige. Die meisten sind wahr und einige gehören ins Reich der «Märli». So gibt es zwar eine Suite Napoleon in der Nobelherberge. Der französische General hat aber nie dort genächtigt.

Napoleon Bonaparte weilte gerade fünf Stunden in Basel

Die erste nachweisbare Erweiterung des Gasthofs gegen Süden bis an den mittelalterlichen Salzturm fand 1707 statt. Die hölzernen Königsfiguren wurden erstmals 1754 an der Fassade des Gasthofs angebracht. Am 24. November 1898 betrat Napoleon Bonaparte um 10 Uhr morgens auf der Durchreise Basler Grund. Er überquerte die Birsbrücke, fuhr den Sägeberg hinauf zum Dalbentor, wo ihn 40 Kanonenschüsse begrüssten, bevor es zum wohl berühmtesten Mittagessen der Basler Geschichte ins Drei Könige ging. Für ein Schläfchen reichte die knappe Zeit bei den ansehnlichen Zimmerpreisen nicht. Um 15 Uhr reiste Napoleon, begleitet von erneut 40 Kanonenschüssen, wieder ab.

General Napoleon Bonaparte mit Tross wird beim Einzug in Basel am 24. November 1797 vor der St. Alban-Schanze mit Kanonendonner begrüsst. Kolorierte Radierung von Jakob Kaiser. ©Les Trois Rois

Theodor Herzl: Hauptbegründer des politischen Zionismus

Der ursprüngliche alte Gasthof wurde 1844 abgebrochen um zwei Jahre später nach den Plänen des Architekten Amadeus Merian im klassizistischen Stil neu zu eröffnen. Nachdem 1891 ein hydraulischer Personenaufzug eingebaut wurde, erhielt das Hotel 1897 erstmals Strom. Im gleichen Jahr logierte der österreichisch-ungarische Autor, Publizist und Journalist Theodor Herzl ein erstes Mal im Drei Könige: Der Zionistenkongress sollte zunächst in München stattfinden, was weder die Allgemeine Deutsche Rabbinerverband noch der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Münchens begrüssten. Der Kongress wurde deshalb nach Basel verlegt, wo unter dem Vorsitz Herzls das Basler Programm formuliert wurde.

Theodor Herzl auf dem Balkon seines Zimmers im Hotel Drei Könige. Foto: Ephraim Moses Lilien, um 1903. ©Les Trois Rois

BOX: «Fasse ich den Basler Congress in ein Wort zusammen – das ich mich hüten werde öffentlich auszusprechen – so ist es dieses: in Basel habe ich den Judenstaat gegründet...» schrieb Herzl im Anschluss an den Kongress in sein Tagebuch.

Umbauten, Renovationen und Neubau

Porträt des Amadeus Merian. Fotografie von Jakob Höflinger, 1863/71. ©Les Trois Rois

1911/12 wurde das Hotel rheinaufwärts um einen historisierenden Anbau (Blumenrain 10) mit einem Restaurant erweitert. Der südliche Seitentrakt ging in den Besitz der Basler Kantonalbank über. Nach dem Auszug der Bank bezog der Verkehrsverein 1938 den Kopfbau an der Schifflände.1954/55 errichtete man das vierte rheinseitige Obergeschoss neu und passte das Dach einem einheitlichen Erscheinungsbild an. Zwischen 1969 und 1972 betrieb das Hotel den Nachtclub «Eve» im mittelalterlichen Keller (Blumenrain 10), bevor dieser unter verschiedensten Namen fremdvermietet wurde.

Ansicht der alten Basler Kantonalbank. Foto: A. Höflinger, um 1910. ©Les Trois Rois

Illustre Gästeschar

Neben Kaiserin Michiko von Japan, James Joyce oder Pablo Picasso gehören auch Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan oder die 2011 verstorbene, acht Mal verheiratete amerikanische Schauspielerin Elizabeth Taylor, Modemacher Karl Lagerfeld und der Dalai Lama zur prominenten Gästeliste des Drei Königs.

Der Künstler Jean Tinguely und die Künstlerin Niki de Saint Phalle verlassen das Hotel Drei Könige. Foto: Kurt Wyss, Juni 1978. ©Les Trois Rois

Thomas Straumann übernimmt das Trois Rois

Nachdem die Familie Thomas Straumann das Trois Rois 2004 erworben hat und das Hotel mit grossem Aufwand vom Basler Architekten Christian Lang renovieren und restaurieren liess, eröffnete das Haus am 20. März 2006 in neuem Glanz.

Fontaine de Champagne im Lichthof anlässlich der Eröffnungsfeier am 18. März 2006. ©Les Trois Rois

Quelle: Les Trois Rois: Einblicke in die Geschichte von Maximilian Triet, Anne Nagel, Michael Leuenberger.