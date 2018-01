Die Grippe ist nun definitiv in Basel angekommen, vor genau hundert Jahren wütete hier eine Epidemie

Höhepunkt bald erreicht

Die Grippe ist in der Schweiz momentan weit verbreitet. Wie sieht die Grippesituation momentan in Basel aus? barfi.ch hat heute Morgen beim Basler Kantonsarzt Thomas Steffen nachgefragt und folgende Antwort von ihm erhalten: «Die diesjährige, saisonale Grippe bzw. die grippeähnlichen Erkrankungen sind definitiv auch in Basel in den letzten zwei Wochen angekommen. Entsprechend haben viele Menschen im Moment eine Grippe oder andere im Winter gehäufte Erkrankungen – also Erkältungskrankheiten sowie Magen-Darm-Verstimmungen. So wurden in der Schweiz letzte Woche durchschnittlich 56 Grippeverdachtsfälle pro 1000 Arztbesuche gemeldet, was einer weiten Verbreitung entspricht. Die Tendenz ist noch steigend. Der Höhepunkt dürfte in diesen Januarwochen erreicht werden».

Bald die ganze Schweiz

Der Anstieg der Grippefälle in der Nordwestschweiz sei gegenüber der Zentralschweiz, Ostschweiz, dem Graubünden und Tessin dieses Jahr etwas verzögert. Weshalb in der gestrigen BAG Meldung unsere Region nur in die Kategorie «verbreitet» gefallen sei und die oben genannten Regionen in die Kategorie «weit verbreitet». Dies dürfte sich aber in den nächsten Tagen aufgrund der Gesamtdynamik ausgleichen und die ganze Schweiz unter die Kategorie «weit verbreitet» fallen. Unter folgendem Link können sie ein Video sehen, in dem das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt «Anti-Grippen-Erkältungstipps» zusammengestellt hat:

Vor genau hundert Jahren

Es ist allgemein bekannt, dass die Grippe keine harmlose Erkrankung darstellt – und auch immer wieder mal tödliche Folgen hat, vor allem bei Menschen, die ohnehin schon gesundheitlich geschwächt sind. Ganz besonders arg war dies zwischen 1918 und 1919, vor genau hundert Jahren also, als weltweit die Spanische Grippe wütete. Auch in der Schweiz.

24'499 Grippen-Tote

Dieser Seuchenausbruch geschah ausgerechnet während der Schlussphase des ersten Weltkriegs – als die Ämter und Behörden ohnehin am Anschlag waren. Gleichzeitig herrschten in der Schweiz zu jener Zeit heftigste soziale Auseinandersetzungen, die Arbeiterunruhen, die in Streiks und Massenprotesten kumulierten. Der Zeitpunkt des massiven Grippeausbruchs war also denkbar ungünstig. Zwei Grippewellen waren es, die unser Land nacheinander erfassten. Es begann Mitte 1918. Insgesamt zwei Millionen Schweizerinnen und Schweizer erkrankten am Virus. 24'499 starben daran. Damit war die Epidemie die grösste demographische Katastrophe, die unser Land je erfasste. Erst nach einem Jahr war die Gefahr einigermassen gebannt.

Das zivile Leben: lahmgelegt

Unter den Soldaten im Aktivdienst forderte die Krankheit bis zu 35 Opfer pro Tag. Die Armee funktionierte nur noch unter massivsten Anstrengungen, Personalknappheiten und Verschiebungen waren an der Tagesordnung. Doch auch das zivile Leben wurde durch die Grippe grösstenteils lahmgelegt. Dies, während auf den Strassen Demonstrationen tobten, die ebenfalls Tote forderten. Behörden und Ärzte standen der Katastrophe faktisch machtlos gegenüber. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Landesregierung stand derweil an einem beispiellosen Tiefpunkt.

Erst 1933 isoliert

Obwohl die Seuche das Land Spanien im Namen trug, war sie wahrscheinlich in Asien zuerst ausgebrochen – mit hundertprozentiger Sicherheit konnte dies allerdings nie ermittelt werden. Die Grippegefahr konnte erst ab 1933 wirksam eingedämmt werden, damals wurde der Influenza Virus, der die Krankheit verursacht, erstmals isoliert. Doch heute noch rechnet man in der Schweiz pro Grippesaison mit 100'000 bis 300'000 Erkrankungen und 400 bis 1'000 Todesfällen. Schutzimpfungen bleiben die wichtigste Präventionsform.

