In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8./9. September 2017, in der Zeit von 05.00 Uhr bis 07.00 Uhr, kam es an der Whylenstrasse in Pratteln BL zu einem Verkehrsunfall, wobei ein korrekt parkiertes Fahrzeug massiv beschädigt wurde. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen.