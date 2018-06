Die Katzen erobern das neue Tierheim an der Birs (mit Video)

Nach dem Umzug der Verwaltung am 17. Mai war es heute auch für einen Teil der Tiere so weit. Rund 50 Katzen und 50 Kleintiere, darunter 10 Zwerghamster, 30 Meerschweinchen, 5 Kaninchen und 5 Schildkröten wurden zwischen 13.30 und 17 Uhr mit Autos vom Übergangsstandort Walzwerk in Münchenstein zum neuen Tierheim an der Birs transportiert. Hier durften die Katzen ihr neues Zuhause in der stilvollen extra für ihre Bedürfnisse von Grund auf konzipierten Anlage mit dem Katzenfelsen erkunden. Eine ausgeklügelte Unterteilung erlaubt es den Tieren, sich in einem Auslauf- und einem Rückzugsbereich zu bewegen. 20 Vögel, die an einem externen Ort Übergangsort untergebracht waren, werden zu einem späteren Zeitpunkt umziehen.

Im Vdeo sehen Sie, wie die Katzen aus dem Transportkäfig in ihr neues Heim einziehen.

«Mit dem Katzenfelsen soll den Katzen eine natürliche Beschäftigung zurückgegeben werden», sagte Béatrice Kirn, Geschäftsleiterin Stiftung TBB Schweiz, Anfang April gegenüber barfi.ch. Die Anlage ist dabei so angelegt, dass Besucherinnen und Besucher attraktive Einblicke zu den Tieren erhalten. Die aus Beton erbaute Anlage ist mit ihren Nischen und Vertiefungen einem grossen Felsen nachempfunden. In den mit Sisal umwickelten Kletterbäume, verstreuten Baumästen und mit Sand gefüllten Vertiefungen können sich die Katzen in einem Umfeld bewegen, das sich sehr an die Natur anlehnt. Bisher konnte die Hälfte der Kosten für den Katzenfelsen durch Spenden finanziert werden.

Der bereits für den 25. Mai geplante Tiercortège musste auf den morgigen Dienstag verschoben werden. Dann werden die 35 Hunde von 9 – 12 Uhr in einem gestaffelten Spaziergang von Münchenstein nach Basel spazieren. barfi.ch wird den Spaziergang begleiten. Ehrensache.