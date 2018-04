Die Kinder-Uni startet in Basel und neu auch in Liestal

Die Kinder-Uni 2018 bietet ein abwechslungsreiches Vorlesungsprogramm mit insgesamt fünf rund 30-minütigen Vorlesungen. Professorinnen und Professoren der Universität Basel reden in verständlicher Sprache zu Themen, über die sie seit Jahren nachdenken und forschen.

Den Auftakt macht die Kunsthistorikerin Barbara Schellewald. Sie zeigt auf, welche Bilder von Monstern es im Mittelalter gab. Wie unser Gehirn funktioniert, erklärt der Arzt und Neurologe Özgür Yaldizli, und darüber, warum wir Tiere schützen müssen, redet der Philosophieprofessor Markus Wild. Schliesslich berichten die Umweltwissenschaftlerin Christine Alewell, welche Schätze der Boden verbirgt, und der Botaniker Christian Körner, wie Bäume atmen.

Neugier für Wissenschaft wecken

An der Kinder-Uni geht nicht um die Weitergabe von Wissen, das den Kindern bereits in der Schule vermittelt wird. Die Kinder-Uni will vielmehr die Neugier der Kinder an wissenschaftlicher Forschung und ihre Begeisterung für die Wissenschaft wecken sowie ihre Lernbereitschaft fördern. Die Vorlesungen richten sich an 8- bis 12-jährige Mädchen und Buben und stehen diesen ohne Vorbedingung offen.

Die Kinder-Uni findet in diesem Jahr neu jeweils am Mittwoch in Liestal im Kino Oris statt. In Basel findet die Kinder-Uni jeweils am Dienstag und Donnerstag im Hörsaal des Zentrums für Lehre und Forschung statt, der 430 Kindern Platz bietet.

Die Kinder-Uni dankt dem Universitätsspital Basel, dem Karger Verlag, dem Kino Oris und den Buchhandlungen Bider & Tanner und Buchinsel für die Unterstützung.

Kinder-Uni der Universität Basel, 10. April bis 31. Mai 2018, Basel (Gruppe Rot und Blau: im Grossen Hörsaal des Zentrums für Lehre und Forschung, Hebelstrasse 20, Basel) und Liestal (Gruppe Grün: im Kino Oris, Kanonengasse 15, Liestal), jeweils von 17.15 bis 17.45 Uhr.