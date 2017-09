Die Macht des Spiels: Das Vitra feiert sein Designer-Superpaar Charles und Ray Eames

Der Herbst hat erst gerade angefangen, doch das Vitra Design Museum hat bereits eine neue Jahreszeit erfunden: Eames. Mit vier Ausstellungen steht in Weil am Rhein eine ganze Saison im Zeichen des Gestalter-Superpaars, welches Firmengründer Erika und Willi Fehlbaum nach Europa geholt haben und damit den Ruf ihrer Firma auf Jahrzehnte sicherten. Bis heute ist Vitra der einzige legitimierte Hersteller von Eames Möbeln in Europa und im Mittleren Osten.

Möbel sind nicht alles

Natürlich hat das Heerscharen von Imitatoren nicht abgehalten, ihre Kopien auf den Markt zu bringen. Die Lounge Chairs und endlose Variationen ihrer Hartschalensitze findet man heute fast überall, in WGs, Bahnhof-Wartehallen und Schulhaus-Aulas. Die Arbeit des Ehepaares Eames auf einige wenige Möbel zu reduzieren, ist jedoch irreführend, und genau dagegen möchte nicht nur die Ausstellungsreihe ihnen zu Ehren, sondern der ganze Campus angehen.

Kopie eines Eames-Stuhls, gefunden in der Skatebahn hinter der Bar Marina im Hafenareal von Basel. Bild via Facebook/Marina Basel

Eine ungewöhnliche Lektion: Kein Geld, kein Problem

Charles Eames, damals noch wenig erfolgreich, hatte ein einschneidendes Erlebnis, als er ein paar Monate durch Mexiko reiste. Es wütete die tiefste Depression in Amerika und Charles hatte gerade mal 75 Cents in der Tasche, als er loszog. In Mexiko, wo er malte und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt, traf er auf lauter Menschen, die keinen anderen Zustand als Depression kannten, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Sonst hatten sie alles: Ein reiches Sozial- und Seelenleben, sie waren kulturell produktiv und geschäftig, sogar ausgesprochen glücklich, nur Geld hatten sie keines. Eames war zutiefst berührt. Warum, so Charles, soll ich mich für Geld, Karriere oder Ruhm abrackern? Wenn es nicht aufgeht, hat man Jahre verloren! Wenn man aber tut, woran man glaubt, dann hat man auch eine gute Zeit gehabt, wenn es am Ende schiefgeht. Fortan wollte er sein Leben nur noch Dingen widmen, an die er wirklich glaubte und sieben Jahre später traf er den Menschen, mit dem er diese Vision kompromisslos ausleben konnte. Bereits ein Jahr nachdem sie sich das erste Mal getroffen hatten, heirateten Charles, der Architekt, und Ray, die Malerin. Es war Liebe auf den ersten Blick, doch stand die Beziehung von Anfang an unter dem Aspekt der professionellen Zusammenarbeit. Charles und Ray zogen weg von allem und allen Bekannten nach Los Angeles, um nicht abgelenkt zu werden und gaben sich einem hemmungslosen Spieltrieb hin, der die schnörkellosen Möbel hervorbrachte, mit denen wir heute unsere Wohnzimmer schmücken.

Installationsansicht von Think, IBM Pavilion, New York World's Fair, 1964-65. Bild © Eames Office LLC

Auch in den 40er Jahren von den üblichen Geschlechterrollen keine Spur

Man möchte nun denken, dass Charles als Techniker die männliche Seite des Aluminiumguss verkörperte und Ray den sinnlichen, weiblichen der Farben und Texturen stellte. So war es aber nicht. Zwar war jeder die bessere Hälfte des anderen, aber Charles Eames sagte schon früh: «Alles, was ich kann, kann Ray besser.» Charles und Ray Eames fanden beide erst ihre wahre Bestimmung, als sie sich gegenseitig fanden. Zusammen stellten sie etliche Vorstellungen zu Gestaltung und Sinnsuche auf den Kopf, was in den Luxus-Möbeln, wie man sie heute sieht, nicht mehr richtig zum Ausdruck kommt. Darum sollte man sich die Ausstellungen im Vitra in Gänze ansehen und genügend Zeit einplanen: Alleine alle Filme anzuschauen dauert mehr als acht Stunden.

An Eames Celebration. Charles und Ray Eames mit Metallgestellen ihrer Stühle. Bild © Eames Office LLC

Alles ist ein Spiel

Die vier Ausstellungen zeigen einerseits die Vielfältigkeit des Paares, welches Möbel, Filme, Fotografien, Skulpturen, Malerei herstellte. Die Eames waren sammelwütig, immer auf der Suche nach Inspiration und bewegten sich spielerisch zwischen den Disziplinen. Enkel Eames Demetrios betonte im Vorfeld bereits, wie wichtig es doch sei, dass das gesamte Schaffen der Eames im Vitra in dieser Form vereint sei. Erst in der Gesamtheit zeigt sich der wahre Gehalt, das ganze Ausmass von angesammeltem Wissen und Inspiration.

An Eames Celebration. Experiment Walking Horse, 1944-45. Bild © Vitra Design Museum, Photo: Jürgen Hans

Für die Eames galt: Alles ist ein Spiel und alles ist ein Werkzeug. Nur so kann man frei sein und auf wirklich neue Ideen kommen. Charles und Ray Eames haben ein besonderes Augenmerk auf das Spiel, den kindlich-entdeckerischen Trieb des unvoreingenommenen Herantastens gelegt. Die Ästhetik, für die sie heute berühmt sind, war ihnen das Unwichtigste. In einer Welt, in der alles geplant, vorhersehbar und von Anfang an perfekt sein soll, gilt dies mehr als je zuvor. Statt ihre Möbel zu kaufen, sollten wir lieber versuchen, ihre Vision des Lebens zu studieren.

Wer hat nicht schon in der Schule ihr Video «Powers of Ten» gesehen? Wer wusste, dass dieser Film von den Erfindern des Lounge Chairs gemacht wurde?

Play Parade: Eine Eames-Ausstellung für Kinder 9.9.2017-11.2.2018

--

An Eames Celebration 30.9.2017-25.2.2018

Charles & Ray Eames. The Power of Design 30.9.2017-25.2.2018

Ideas and Information. Die Eames-Filme 30.9.2017-25.2.2018