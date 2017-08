Die Mauerbrecher-Show der guten Hoffnung

Improvisationstheater verheisst stets Überraschung. Selbst die Darsteller wissen vor Beginn einer Szene nicht, was sie spielen werden. Ihre Kunst besteht darin, in Bruchteilen von Sekunden thematische Ideen aufzunehmen, weiterzudenken und spontan als schlüssige Szene auf der Bühne umzusetzen.

Unter Einbezug des Themas «Was uns Mut macht» zappen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler des Freiburger Impro-Theaters «Die Mauerbrecher» mal absurd, mal witzig, hochspannend oder herzerweichend durch verschiedene Genres und nehmen dabei Impulse des Publikums auf. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So können Szenen beispielsweise gereimt oder synchronisiert werden. Oder der Musiker beginnt zu spielen und alles muss unerwartet gesungen werden. Vom Krimi zum Western, vom Rap zur Volksmusik, vom Drama zur Komödie – auf hohem Niveau wird die ganze Emotionspalette ausgespielt.

Improvisationstheater

Historisch gesehen gab es neben den üblichen Theatergattungen schon immer auch das Improvisationsgenre. Die wohl direkteste Vorform des heutigen Impro-Theaters findet sich im italienischen Nachmittelalter: die Commedia dell´Arte, in der die Schauspieler, ausgehend von festgelegten Strukturen und Charakteren, auf der Bühne improvisierten.

Die modernen Vorläufer des heutigen Impro-Theaters entstanden etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts in England, später in Kanada. In Deutschland verbreitete sich das Impro-Theater seit Mitte der 80er Jahre. Die Mauerbrecher aus Freiburg gibt es seit 1996.

Das Ethische Forum Binningen-Bottmingen lädt alle Interessierte zu dieser «überraschenden» Vorstellung der Mauerbrecher am Freitag, 8. September 2017, 20.00 Uhr, in den Kirchgemeindesaal der reformierten Kirche Bottmingen, Buchenstrasse 7, ein (bei schönem Wetter im Innenhof des Kirchgemeinde-Zentrums).