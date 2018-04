Die Menschen werden immer schwerer, auch wenn sie diese Welt für immer verlassen

Hier steht unser Kanton Basel-Stadt den Verbliebenen vorbildlich bei. Keine einfache Aufgabe, nicht selten eine überraschend schwierige Herausforderung. Trifft die Meldung über einen Verstorbenen mit sehr starkem Übergewicht im Bestattungsamt ein, werden plötzlich aufwendige Vorbereitung für eine würdevolle Bestattung nötig. Grössere und stärkere Särge sind zum Beispiel unverzichtbar. Was nur wenige wussten: Bis zur Eröffnung des neuen Krematoriums im Friedhof Hörnli 2017 mussten stark übergewichtige Verstorbenen in Bern kremiert werden.

Übergewichtige haben es nicht nur zu ihren Lebzeiten im wahrsten Sinne des Wortes schwerer als Menschen mit Normalgewicht. Da ist zum Beispiel die stark eingeschränkte Auswahl an Bekleidung bis zur Waage, die selbst in Fachgeschäften bei 160 Kilo Körpergewicht aufhört. Und die Zahl übergewichtiger oder adipöser Menschen steigt gemäss Bundesamt für Gesundheit mit zunehmendem Alter stetig an. Jede zehnte Person in der Schweiz ist krankhaft fettsüchtig.

Die Geschichte der Leichen über 170 Kilogramm Gewicht, die – wenn sie nicht in der Erde bestattet wurden – nach Bern ins Krematorium gebracht werden mussten, ist leider nur zu wahr. Die Basler Öfen waren für diese Art Menschen und ihren Abschied zu klein gebaut. Mit dem neuen Basler Krematorium im Friedhof Hörnli besteht nun endlich die Möglichkeit, Verstorbene bis zu 350 Kilogramm zu kremieren. OECD-Studien belegen ohnehin längst, dass Menschen tendenziell immer schwerer werden, weshalb im grössten Friedhof der Schweiz, unmittelbar vor Basels Toren zu den zwei Einrichtungen für Feuerbestattung in den bisherigen Massen jetzt auch ein grösserer Ofen eingebaut wurde. «Leichen, die über 200 Kilogramm wiegen sind eher selten, in diesem, noch jungen Jahr, ist mir nur ein Fall bekannt. Die verstorbene Person wog 230 Kilo», sagt Marc Lüthi, Leiter Bestattungswesen der Stadtgärtnerei Basel-Stadt gegenüber barfi.ch.

Der mittlere Ofen im Krematorium ist grösser als die beiden anderen. ©barfi.ch

Obwohl die Zahl der Erdbestattungen gegenüber früher stetig gesunken ist, pendelt sie sich seit ein paar Jahren bei 15 Prozent ein. Wegen der Zunahme von Bestattungen von Muslimen und einigen evangelikaler Christen, für die aus religiösen Gründen keine Feuerbestattung in Frage kommt, ist gar eine leicht steigende Tendenz feststellbar.

Keine Extrakosten für Einwohner von Basel-Stadt

Der extragrosse Staatssarg. ©barfi.ch

Der für alle Einwohner des Stadtkantons Basler Staatssarg ist kostenlos. Selbstverständlich auch in Übergrösse. Natürlich gibt es weiterhin teure Särge in Mahagoni und Eiche zu kaufen, 95 Prozent der Basler Bevölkerung entscheiden sich jedoch inzwischen für den Staatssarg. Der zwischen 1.90 und 2 Meter Länge bestehende Standard-Sarg wird für Normal- wie auch darüber hinaus vorhandenen Übergrössen aus Fichtenholz hergestellt. Da dies bei rund einem Viertel der Verstorbenen nötig ist, kommt ein übergrosser, 2 Meter 20 langer und überbreiter Schrein zur Anwendung, jedoch aus dickerem Holz. Nicht nur der Sarg ist kostenfrei für die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt entstehen auch bei der Kremation keine Mehrkosten.

Bei Erdbestattungen ist die Grabbreite aufgrund der Grabeinteilung vorgegeben, nur die Länge wird angepasst.

Für Fremdbestattungen wird eine bescheidene Gebühr verlangt

In Basel-Stadt werden jährlich rund 1’700 Gratisbestattungen vorgenommen. Dazu kommen 2’500 bis 3’000 Auswärtige aus den Kantonen Baselland, Aargau oder Solothurn, die nicht im Staatssarg, sondern in Särgen der jeweiligen Bestatter kremiert oder beerdigt werden. «Die Mehrkosten für extragrosse Särge betragen nur etwa zehn Prozent», weiss Beat Burkart, Inhaber von Bieli Bestattungen. Ein Mehraufwand werde höchstens dann berechnet, wenn anstelle von zwei, drei Personen für die Bergung nötig seien. Einmal seien sogar acht Mann im Einsatz gewesen, da der Verstorbene zwischen 340 – 350 Kilo gewogen hatte. Die Last lag auf den Schultern der Bestatter und nicht mehr auf der des Verstorbenen. Er trat seine letzte Reise auf eine Art an, die ihm zu Lebzeiten allzu oft versagt blieb: in Würde.

