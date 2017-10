Die Nachtstunden in Basel ethnografisch untersucht

Die Welt verändert sich in der Nacht und die Menschen mit ihr. «Die Nacht fordert uns auf, uns neu zu erfinden und erlaubt uns zugleich, uns zurückzuziehen», erklärt der Ethnologe Michael Massmünster. Die Faszination für die dunklen Stunden rückte er so auch in den Fokus seiner Forschung. Massmünster publizierte kürzlich seine Dissertation mit dem Titel «Im Taumel der Nacht. Urbane Imaginationen, Rhythmen und Erfahrungen.» Die Nacht sei zum Bestandteil der Stadtidentität geworden, erklärt die Universität Basel die Wahl des Themas. «Die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht geschieht kulturell», betont Michael Massmünster. Und diese kulturelle Differenzierung interessiert den Wissenschaftler.

Der gebürtige Basler nimmt seine Heimatstadt als Objekt und beschreibt das Zusammenspiel von Nacht und Stadt. Seine Forschungsarbeit bestand zum einen Teil darin, Strassen und Plätze zu durchstreifen, Konzerte und Partys zu besuchen. Kurzum: Das Nachtleben auf sich wirken. Dabei begleitet er Menschen durch ihre nächtlichen Streifzüge. «Er sichtet die vielfältigen Beschreibungen der Nacht in Zeitungsartikeln, Romanen, Planungskonzepten und Popsongs. Und fragt nach den Sinnlichkeiten all dessen», beschreibt der Verlag die Publikation.

Michael Massmünster liest heute in der Buchhandlung «Labyrinth» aus seiner Dissertation. Eine ausführliche Beschreibung des Buches auf barfi.ch folgt.

Buchpräsentation: Im Taumel der Nacht, Lesung und Gespräch mit Ulrike Langbein, Buchhandlung Labyrinth, Basel, 4. Oktober 2017, 19:30 Uhr.