Die Oettinger Davidoff AG wächst mit eigenen Marken und macht sich fit für die Zukunft

Pioniergeist und Führerschaft in Innovation sind weiterhin im Fokus der Oettinger Davidoff AG. Die Kernmarke Davidoff setzte den Schwerpunkt auf Davidoff 702, Davidoff Winston Churchill «The Late Hour» und Davidoff «Year of the Dog». Die Marken AVO und Camacho trugen mit den Produktlancierungen AVO Syncro Nicaragua Toro, Camacho Liberty, Camacho Powerband und Camacho Check Six erfolgreich zur Erweiterung des Produktportfolios der Oettinger Davidoff AG bei.

Davidoffs 50. Markenjubiläum

Die Marke Davidoff feiert in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum ihrer ikonischen weissen Bauchbinde. Dabei ist die Hommage des Schweizer Zigarrenproduzenten dem Geiste des Mannes gewidmet, der dem Unternehmen seinen Namen gab - Zino Davidoff. Die Feierlichkeiten werden von der Lancierung der Davidoff Limited Edition «Diademas Finas» sowie von hochwertigen Accessoires und Aktivitäten begleitet. Dabei wurde die französische Künstlerin Mariane Léger beauftragt, eine Serie von Jars (Porzellantöpfen), Humidoren und Prestige Feuerzeugen zu kreieren. Ein weiteres Highlight ist die zweite Auflage der Davidoff «Chefs Edition», die in Zusammenarbeit mit den Davidoff Master Blenders und fünf internationalen Sterneköchen entsteht und im September auf den Markt kommt. Im Zeichen des chinesischen Kalenders klingt das Jubiläumsjahr mit der Davidoff Limited Edition «Year of the Pig» aus.

«Maison Davidoff»

Beat Hauenstein, CEO Oettinger Davidoff AG. © obs/Oettinger Davidoff AG

Der Schritt in die Zukunft wurde mit der Einweihung des neuen Firmenhauptsitzes «Maison Davidoff» an der Nauenstrasse 73 in Basel im Oktober 2017 bekräftigt. Der Neubau ersetzt das Firmengebäude der Oettinger Davidoff von 1930 an derselben Stelle. Der zuvor mehrfach umgestaltete Altbau hatte über 85 Jahre seine Dienste geleistet. Mit dem Bau von Diener & Diener sind offene kommunikative Arbeits- und Repräsentationsräume auf sieben Geschossen mit einer Fläche von 7667 Quadratmetern entstanden.

«Way Forward mit neuem CEO»

Mit Beat Hauenstein, der im August letzten Jahres zum CEO der Oettinger Davidoff AG ernannt wurde, und dem neu aufgestellten Management will das Schweizer Familienunternehmen gezielt die Herausforderungen des Marktes in Angriff nehmen und sich für die Zukunft fit machen. Der Druck auf die Margen in der Branche, die Digitalisierung und die verschärften Regulierungen in den USA sowie der Europäischen Union verlangen nach innovativen Antworten und optimierten Abläufen innerhalb der Betriebsorganisation. Das Anfangs Jahr lancierte Programm «Way Forward» ist die konsequente Ausrichtung der Organisation auf das sich derzeit stark verändernde Umfeld. Damit will das Unternehmen seine Führungsposition im Bereich von handgerollten Premiumzigarren und im Grosshandel weiter stärken und ausbauen.