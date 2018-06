Die «Pipes and Drums of Basel» feiern ihren 40. Geburtstag mit einem Überraschungsevent

1978, damals noch als Scots Pipes gegründet, heissen die Damen und Herren mittlerweile Pipes and Drums of Basel. Einige der fünf Gründungsmitglieder waren damals bei der Guggemusik Schotte Clique 1947. Schon kurz nach Gründung kam es zu ersten Kontakten mit Glasgow, Uniformen, Trommeln und Dudelsäcke wurden bestellt. Seit 1981 bilden sich die Mitglieder unter fachkundiger Leitung von schottischen Pipern in Trainingslagern weiter. Dass die Mühen sich lohnen, zeigen die vielen Preise und ein Schweizermeistertitel.

Zur Feier ihres 40. Geburtstags überraschen die Pipes and Drums of Basel die Bevölkerung mit einem musikalischen Überraschungsevent. Um 15 Uhr ist Start in der Freien Strasse beim Dreizackbrunnen, von wo es via Marktplatz zum Rümelinsplatz weitergeht.

barfi.ch begleitet den Umzug und zeigt die Bilder: