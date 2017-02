Die Polizei Basel-Landschaft hat einen neuen Forensikleiter

Was macht die Forensik? Die Abteilung Forensik ist in erster Linie für die Sicherung von Spuren sowie deren Auswertung zuständig. Die Forensiker suchen an Tatorten und im Labor mit modernen Geräten, Verfahren und Technologien nach Spuren, sichern diese gerichtsverwertbar und werten sie anschliessend aus. Dadurch können Personen identifiziert, Gegenstände zugeordnet und Unfall- sowie Tatabläufe rekonstruiert werden. Auch die erkennungsdienstlichen Aufgaben wie die Erstellung von Personenbildern und die Abnahme von Fingerabdrücken gehören zum Spezialgebiet der Forensik. Die Kriminaltechniker erstellen aus den Angaben von Zeugen ausserdem Phantombilder, was regelmässig zu Festnahmen führt.

Dr. Alexander Schocker hat Chemie mit Schwerpunkt Analytische & Physikalische Chemie an der Universität Bielefeld studiert. Nach verschiedenen Forschungsaufenthalten in England und den USA hat er im Jahre 2004 auf dem Gebiet der Spurenanalytik und Laserspektroskopie promoviert.

Nach einem Postdoktorat an der University of Tokyo (Japan) ist er seit 2005 für die BASF Gruppe in Ludwigshafen und Basel tätig. Er bekleidete verschiedene leitende Funktionen in der Prozessanalysentechnik (online Analytik), Technologie- und Verfahrensoptimierung und im Stab der Bereichsleitung Engineering & Maintenance. Aktuell leitet er ein internationales Team mit dem Ziel, chemisch-verfahrenstechnische Produktionsprozesse durch Automatisierung und online-Analytik zu verbessern.

Der 44-jährige Alexander Schocker wird seine Stelle als Mitglied der erweiterten Polizeileitung am 1. Juli 2017 antreten und die Leitung der Abteilung Forensik bei der Polizei Basel-Landschaft übernehmen. Diese umfasst rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beinhaltet neben der klassischen Kriminaltechnik ebenso die IT-Forensik. Alexander Schocker tritt die Nachfolge von Markus Looser an, der im Herbst 2016 zur Kriminalpolizei Basel-Stadt wechselte.