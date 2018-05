Die Polizei sucht Zeugen: Festnahmen nach gewalttätigen Auseinandersetzungen

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass an der Birsstrasse Brückenpfeiler der Autobahnbrücke durch ca. 30 Personen in weissen Schutzanzügen bemalt wurden. In der Folge sind ca. 60 weitere Personen dazu gekommen. Es kam darauf zu mehreren Schlägereien und Sachbeschädigungen. Einzelne Beteiligte wurden zu Boden geschlagen und es wurden ihnen Fusstritte versetzt. Mehrere Personen begaben sich selbstständig in die Notfallstation.

Die Polizei konnte 14 Personen polizeilich anhalten und kontrollieren. Zwei davon wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um 9 Schweizer, 20-35 Jahre alt, 2 Italiener, 30 und 34 Jahre alt, 1 Mann aus El Salvador, 24 Jahre alt und die zwei vorläufig festgenommenen Deutschen, 23 und 29 Jahre alt. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft eröffnete Verfahren wegen Raufhandels.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder mit ihren Handys Filmaufnahmen der Straftaten machten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel- Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.