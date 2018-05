Die Polizei sucht Zeugen: Kollision zwischen Personenwagen und Fussgängerin in Allschwil

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft bog eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin von der Jupiterstrasse herkommend in die Baslerstrasse nach links in Richtung Allschwil Dorf ab. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Personenwagen und einer 68-jährigen Fussgängerin, welche zwischen zwei parkierten Fahrzeuge die Strasse überquerten wollte.

Die Fussgängerin wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Angaben zum Unfallhergang sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35.