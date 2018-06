Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas gesehen?

Die Radfahrerin fuhr bei grün über die Verzweigung Schützenmattstrasse / Schützengraben, in Richtung Petersplatz. Unverhofft befuhr ein Kind, welches mit einem Trottinett unterwegs war, den Fussgängerstreifen zwischen der Fussgängerunterführung und dem Gerichtsgebäude. In der Folge kam es zur Kollision dieser beiden Verkehrsteilnehmer. Der Vater des Kindes, welcher ebenfalls an Ort war, entfernte sich anschliessend mit dem Kind von der Örtlichkeit. Er gab jedoch seine Personalien oder die des Kindes nicht bekannt.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.