Die Regierungen von Basel-Landschaft und Basel-Stadt beschliessen Numerus Clausus Medizin: höhere Aufnahmekapazitäten

Gestützt auf den Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel haben die Regierungen die vom Universitätsrat festgesetzten Aufnahmekapazitäten der Medizinischen Fakultät an der Universität Basel für das Studienjahr 2018/2019 genehmigt.

Am meisten Kapazität ist in der Humanmedizin vorhanden, mit zwischen 165 und 201 Studierenden pro Semester, am wenigsten gibt es bei der Zahnmedizin mit 26 im Bachelor und 32 im Masterstudiengang. Die genauen Zahlen finden Sie hier.

Sonderprogramm des Bundes

Wegen des absehbaren Ärztemangels war die Kapazität bereits im Herbst 2014 um 30% erhöht worden. Die erneute Erhöhung um 10 Studienplätze auf gesamthaft 180 wird im Rahmen des Sonderprogramms Medizin des Bunds in den Jahren 2017–2020 unterstützt.

Kooperationen mit anderen Schweizer Universitäten

Zusätzlich zum eigenen Kapazitätsausbau stellt die Universität unter Abgeltung der Kosten anderen Universitäten Kapazitäten zur Verfügung. Die Universität Tessin (USI), die vorläufig nur eine Masterstufe führt, lässt ihre Medizinstudierenden in Zürich und in Basel auf der Bachelorstufe ausbilden. Dafür stellt die Universität Basel im Eingangsjahr 15 Studienplätze zur Verfügung.

Die Universität Fribourg bietet in der Medizin ausschliesslich die Bachelorstufe an. Als Anschlusslösung für diese Medizinstudierenden stellt die Universität Basel die vereinbarten Studienplätze auf Masterebene zur Verfügung.