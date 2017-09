Die Regio Basiliensis zieht ins Gebäude der Handelskammer

Die Regio Basiliensis zieht Anfang Oktober in das Gebäude an der St. Jakob-Strasse, in dem auch die Handelskammer beider Basel, der Arbeitgeberverband und die Handelskammer Frankreich-Schweiz (CCI France-Suisse) ihre Büros haben. Der Umzug betrifft den Verein und die Interkantonale Koordinationsstelle gleichermassen.

«Dies ist vor allem eine strategische Entscheidung. Mit dem Wechsel können wir uns als Kompetenzzentrum für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zukünftig noch besser mit der Wirtschaft vernetzen und ihre Interessen in der trinationalen Region am Oberrhein vertreten», erklärt Jacqueline Plum, Kommunikationsbeauftragte der Regio Basiliensis. Ab dem 2. Oktober 2017 werden der Verein und die Interkantonale Koordinationsstelle an neuen Adresse tätig sein.

Der Anfang: Quer über die Grenzen

Die Regio Basiliensis wurde 1963 gegründet, von Hans J. Briner, Andreas Speiser und Samuel Schwizer sowie Peter Gloor. Gemeinsam setzten sie sich mit Erfolg für das Ziel ein, politische, wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen über die Grenzen hinweg zu knüpfen und zu stärken. Peter Gloor verstab im Januar 2017. Der Verein hat in diesen Tagen ein Buch publiziert, in dem Mitstreiter und Weggefährten die Verdienste würdigen und Einblicke in die Anfänge der trinationalen Zusammenarbeit geben.