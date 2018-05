Die Schlange Kapital zertreten – Der erste Mai in Basel

«Auf, Proletar! Dein Ehrentag ist da. Der erste Mai, der fröhliche Rebell», so beschrieb es Edgar Steiger in der Zeitschrift der Arbeiterbewegung «Vorwärts» von 1894. Zusammen mit der etwas weniger fröhlichen Aufforderung die «Schlange Kapital» zu zertreten. Dem unermüdlichen Basler Stadtgeschichtsschreiber Eugen A. Meier ist ein «merkwürdiger Zufall» aufgefallen: Im Alten Basel (das grosse A steht für Basel vor der Kantonstrennung) begingen die Zünfte am Vorabend der Reformation den 1. Mai mit «Wohlleben und Fröhlichkeit», als der angesehene Gewandmann Ulrich Leiderer klipp und klar «politische Veränderungen» forderte. Auch die Untertanen von Basel begannen schon 1525 sich gegen die Obrigkeit zu erheben. Der Rat beorderte deshalb Bürgermeister Adelberg Meyer auf die Landschaft, um abzuklären, was die Bauern auf den Ämtern im Schilde führten. Im Benediktinerkloster Schöntal bei Langenbruck hatten sich «Landleute» «gewaltsam Zugang» zu Kloster und Kirche verschafft und «wertvolle Kunstschätze» zerstört.

Fackeln und Fahnen

Revolutionäre aus der «sozialen Grundschicht» setzten laut Eugen A. Meier 1890 einen «Markstein in der Stadtgeschichte. Die Arbeiter kämpften mit einem roten Seidenbändel des Posamentervereins am Revers für «Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Musse, acht Stunden Schlaf». Nach Feierabend versammelten sich rund 1'000 Arbeiter zu einer Demonstration auf dem «Todtentanz». Mit Fackeln und Fahnen, begleitet von vielen Neugierigen zogen sie auf den Petersplatz, um eine Rede von Herr Wullschleger zu hören. Wegen eines Missverständnisses fiel der Zug allerdings auseinander. Ein Teil zog ohne zu Halten weiter. Und Wullschleger musste seine Rede noch ein zweites Mal bei der Burgvogtei – beim heutigen Volkshaus – halten.

Um fünf Uhr Tagwacht

Im Jahr darauf wurde der erste Mai so richtig zum Tag der Arbeit. Und fand schon früh seine eigentliche Form. Schon um fünf, sechs Uhr in der früh riefen die Aktivisten mit Musik zur Tagwacht. Um neun Uhr trafen sich diejenigen, die ihre Arbeit ruhen liessen zu Reden und Geselligkeit in der Burgvogtei. Eine weitere Besammlung gab um 14.30 Uhr auf dem Barfüsserplatz. Ein Festzug führte durch die Stadt zum Platanenhof im Klybeck, wo Festreden, Musik und Gesang folgten, bis es um 19 Uhr wieder zurück zum Volkshaus ging. Nach weiteren Reden und «unterhaltenden Beiträgen» wurde der Anlass offiziell um 23 Uhr beendet.

Bestrafung, Massenentlassungen

Frei von Schwierigkeiten war die Geschichte auch früher nach dem Arbeiterkongress in Paris eben 1890 nicht. Die Arbeiter mussten mit allerlei Repressionen rechnen, wenn sie am ersten Mai teilnahmen. Sie mussten Massregelungen, Bestrafungen und gar Massenentlassungen in Kauf nehmen. Da der erste Mai da noch kein Feiertag war, war er immer mit materiellen Einbussen verbunden. So ist es kein Wunder, dass Eugen A. Meier beschreibt, dass die Maifeiern, die auf einen Sonntag fielen immer viel besser besucht waren als jene, die unter der Woche stattfanden.

Bildpostkarte von 1910 aus Festfreudiges Basel/Eugen A. Meier.

Zum Feiertag erklärt

Als der Grosse Rat im Juni 1920 den ersten Mai zum gesetzlichen Feiertag erklärte, eröffnete dies der Feier neue Dimensionen, aber auch neue Probleme. Es mangelte an Disziplin. Die Arbeiterschaft nutzte den zusätzlichen freien Tag für «vergnügliche Anlässe und Ausflüge» und nicht für «vermehrte Präsenz am Tag der Arbeit». Für Turbulenzen sorgten in den 20er Jahren auch politische Turbulenzen. So kam es zu einem Umzug des Gewerkschaftskartells mit der kommunistischen Partei und einem weiteren Umzug von Arbeiterbund und Sozialdemokratischer Partei. Zwar sollte man sich bis 1938 wieder auf einen Umzug einigen. Doch den Genossen von der SP blieben die Kommunisten von der damaligen Partei der Arbeit (PDA) immer noch zu radikal, so dass man die SP-Behördenmitglieder von einer Trachtengruppe begleiten liess, um «bürgerlicher» zu wirken.

Strassenbahnmusik, Motorradfahrer

An so einem Umzug war alles dabei: Auf die Arbeiter-Motorradfahrer folgten die Radfahrer, die Arbeiter-Turner und die kommunistische freie Jugend. Dahinter spielte die Strassenbahnmusik auf, denen die uniformierten Strassenbahner und die übriges öffentliches Personal folgte. Speziell ins Auge stechen die Tessiner und Italiener und die Schalmeienmusik. Aber auch der Musikverein Allschwil war damals schon dabei. 14'000 Leute stark war der Umzug vom Kleinbasel auf den Marktplatz, wo die Schlusskundgebung stattfand.

Bild: Keystone.

Erneute Turbulenzen ab 1960

In den sechziger Jahren wurde es erneut turbulent am ersten Mai. Atomgegner und Ausländergruppen nutzten die traditionellen Umzüge immer wieder für ihre Anliegen. Eugen A. Meier schreibt, sie «belebten als neue Elemente» die zu «Pflichtmärschen der Getreuen von Partei und Gewerkschaften» gewordenen Demonstrationen. Irgendwann war es aber dann zu viel des guten. Anfang der achtziger Jahre stürmten die autonomen Frauen das Podium auf dem Marktplatz, weil man ihnen keine Redezeit gewährt hatte. Da waren Jugendliche, die sich in «wilden Protestrufen» übten. In den Achtzigern zettelten «Mitglieder des autonomen Jugendzentrums» schwere Krawalle an. Eine Zeitlang musste der erste Mai für alles herhalten. So konstatierten die Gewerkschaften: «Die innere Sendung des 1. Mai hatte sich verfärbt und die ursprüngliche Bedeutung verloren».

Verwandlung

Ab 1992 wurde der Tag der Arbeit vom «Kampf- zum Fest und Feiertag» umgewandelt. Geblieben sind der traditionelle Umzug und ein gemeinsames Festen auf dem Barfüsserplatz mit einigen Reden, Musik und Unterhaltung. Während es früher eben noch zu Unruhen kam, so ist der erste Mai heute ein Stelldichein des linken Basel, das sich an diesem Tag selber feiert. Davor muss sich die Schlange Kapital nicht mehr allzu sehr fürchten.

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion!