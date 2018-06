Die Schmerzklinik Basel baut ihre medizinische Kompetenz weiter aus

Die Schmerzklinik Basel, die soeben ihr 40-jähriges Bestehen feierte, baut ihre medizinische Kompetenz gezielt weiter aus. Zum Team stossen die Fachärzte Dr. med. Bettina Kneip und Dr. med. Gernot Lehmann sowie die Psychologin Kerstin Heim.

Dr. med. Bettina Kneip

Dr. med. Bettina Kneip, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, die am 1. Juli 2018 ihre Tätigkeit in Basel aufnimmt, stammt aus Deutschland und hat in Tübingen Medizin studiert. Seither ist sie mehrheitlich in der Schweiz tätig. Unter anderem war sie Assistenzärztin im Thurgauer Kantonsspital Münsterlingen (Chirurgie, Innere Medizin und Psychiatrie) und der Klinik Zihlschlacht (Neurologische Rehabilitation) sowie Ärztin im Universitätsspital Zürich, Departement Naturheilkunde und in der Klinik Schützen in Rheinfelden (Psychosomatische Medizin). Sie hat sich insbesondere in Neuraltherapie, westlicher und östlicher Naturheilkunde (traditionell indischer Medizin-Ayurveda) sowie Psychosomatischer und Psychosozialer Medizin und Psychotherapie weitergebildet.

Dr. med. Gernot Lehmann

Dr. med. Gernot Lehmann, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, stösst im Oktober 2018 zum Team der Schmerzklinik Basel. Er verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie im operativen Bereich, in der Rehabilitation sowie in der interventionellen Schmerztherapie. Er war unter anderem Oberarzt in der Rheumaklinik Bad Säckingen sowie Chefarzt der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach und ist derzeit noch Chefarzt ad interim in der Klinik für Schmerztherapie des Kantonsspitals Baselland in Laufen. Er hat sich insbesondere in Sonographie, Osteopathie, Notfallmedizin, Psychosomatik, Schmerztherapie, Kinesio-Taping und Triggerpunkt-Therapie weitergebildet.

Kerstin Heim

Kerstin Heim, Psychologin M Sc/Psychotherapeutin FSP, hat den Master of Science in Psychologie an der Universität Bern erworben. Nach einem Forschungspraktikum an der Berner Fachhochschule war sie als Betreuungsperson in einem Netzwerk für Menschen mit einer psychischen Erkrankung tätig. In einer psychosomatischen Tagesklinik in Zürich hat sie ihre fachspezifischen Erfahrungen in der Gruppen- und Einzeltherapie chronischer Schmerzpatienten ausgebaut. Sie hat in einer ambulanten Praxis in Luzern im gesamten Diagnosespektrum psychotherapeutisch gearbeitet sowie Fachspezialisten der Hirslanden- Gruppe konsiliarisch unterstützt. Eine Weiterbildung in Spezieller Schmerztherapie erweitern das therapeutische Profil mit der Grundlage in kognitiver Verhaltenstherapie, der Verhaltensmedizin und weiterer angewandter Methoden.