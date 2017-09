«Die Selbstverliebtheit von Basel ist wunderschön»: Autor Benjamin von Wyl über seinen ersten Heimatroman

Benjamin von Wyl, viele Figuren in «Land ganz nah» bewegen sich im Journalismus, auch die Hauptfigur pendelt zwischen Redaktionswelt und Wirklichkeit. Die Weltsicht dieser Journalisten kommt, man möchte fast sagen: ein bisschen einfältig daher. Wie fühlt es sich jetzt an, mit Journalisten zu reden?

Benjamin von Wyl: Naja, wenn sie einem ein Mikrofon ins Gesicht strecken, wie grad jetzt, dann wirken Journalisten immer sehr einfach und direkt. Aber es gibt da diesen einen Satz im Buch, der ist fast mein Lieblingssatz: Im Hintergrund reden Journalisten über ihren zu kurz getimeten Weltschmerz in einer Bar – die ist in Zürich – und ich glaube, genau das schwingt immer mit. Dass Journalisten, wenn sie sich in einer Komfortzone bewegen, recht viel von sich preisgeben und ein Reflexionsbedürfnis an den Tag legen, das sie sonst gar nicht so haben. Die zwei Haupterzähler in «Land ganz nah» haben ja schon ein ziemlich grosses Reflexionsbedürfnis.

Woher kommt das, dieses dringende Reflexionsbedürfnis deiner Journalisten? Das Jammern über den diffusen Weltschmerz?

Journalisten müssen vordergründig immer geradeaus und direkt sein. Gerade in Situationen, in denen es eine klare Trennung gibt zwischen Aussenwelt und diesem Schutzraum im Innern, den man für sich sucht. Journalisten begegnen der Welt stets analytisch und kritisch, sie sind aber auch Kommunikatoren – zumindest in dem Teil der Arbeit, den man als Leser oder Zuschauer dann zu sehen bekommt. In dem Teil der Arbeit, den man nicht sieht, während man auf irgendeinem Balkönchen steht, raucht und sich Gedanken macht, dort ist der Journalist eben kein Kommunikator, sie oder er ist still, reflektiert. Aber hey, Andreas, wieso soll das eure Leser interessieren?

Nur weiter, bitte.

Jedenfalls: Leider findet das dann nur in sehr wenigen Redaktionen auch in einen Diskursraum. Und noch seltener findet das schliesslich auch in einen Text.

Das geht ja längst nicht nur Journalisten so. Dennoch: Über «Land ganz nah» kann man nur reden, wenn man auch über Journalismus spricht, bedingt natürlich durch die Erzählperspektive des Protagonisten. Warum hast du dieses Umfeld, also unser derzeit geplagtes Umfeld, für ein Bürgerkriegsszenario gewählt?

Ich habe es ja nicht gewählt.

Es hat sich also ergeben?

Der Verlagstext auf dem Buchrücken behauptet: «Eine Bestandesaufnahme seiner Schweiz», die sind also die Filter meiner Schweiz. Die Figuren des Romans nehmen den Bürgerkrieg in der Schweiz teilweise nur medial wahr und teilweise ausschliesslich im Rahmen der journalistischen Arbeit. Es ist ein Umfeld, dasSinn macht, um einen politischen Diskurs und die damit zusammenhängenden Entwicklungen abzubilden. Aber ja, viel simpler, sind Journalisten auch ein Teil meines Umfelds.

Nein, natürlich nicht. Aber es ist ja längst nicht alles Heimat. Ich persönlich vertrete die These – und es gibt da so einen wunderbaren Kettcar-Song, den ich mir seit zwei Tagen nicht mehr anhöre, aber vorher innert zehn Tagen sicher etwa 250 Mal gehört habe, es gibt da also diesen Kettcar-Song, der alle Diskurse der Flüchtlingssituation von heute auf Ostdeutschland 1989 und einen ostdeutschen Fluchthelfer anwendet, und es gibt in diesem Song sogar eine Passage, die so geht: «Eine Sprache, die er kaum verstand. Er vermutete damals, dass es Sächsisch war», sogar der Sprachkonflikt ist dort eingebaut, und das Lied geht einem deshalb nah, weil es mit Nostalgiegefühlen spielt, mit einem Zusammenhalt, auf den man sich beziehen und darauf zurückgreifen kann – ich persönlich glaube also: Pop-Literatur… Also ich sags mal so: Ich schätze dich mal so als Oasis-Typ ein, so Gallagher und so, ungefähr…

Naja, Oasis war mir nie sonderlich nah.

Oder «The Smiths»? Was ist deine Band?

Ich bin, was die Ikonen angeht, leider immer etwas bei Bob Dylan und Leonard Cohen hängen geblieben…

Auch gut, also: Wenn du ein bestimmtes Lied hörst, das ikonisch ist und das du eine Zeit lang immer wieder gehört hattest und dann fünf Jahre nicht mehr, wenn also dieser Song dann plötzlich wieder läuft. Dann aktualisiert das doch alle Erinnerungen, die du mit diesem Song in Verbindung bringst. Das löst eine Art Nostalgie, ein Sehnsuchtsgefühl, ja, eine gewisse Nähe aus. Oder? Pop-Literatur nutzt genau dieses Mittel, meist zynisch, aber man kann es auch anders verwenden. Ich behaupte also, dieser Kettcar-Song nutzt das, und mein Buch versucht es auch: Gewisse Strassenzüge, Drogentrips in der Langen Erle, ein bestimmter Bezug zum Rhein, all das, um den Leuten ein Gefühl der Verbundenheit zu geben, des Zusammenhalts. Das Buch ist damit gleichzeitig eine Diskussionsgrundlage: Wie viel Zusammenhalt oder Gemeinschaft ist noch möglich? Wie kann man sich überhaupt noch organisieren in dieser krass atomisierten Welt respektive Schweiz?

Was ist das für eine Schweiz, die du da siehst?

Einerseits die Schweiz meines Umfelds, der unter 30-Jährigen in der Stadt, die, was weiss ich, zuerst verzweifelt versuchen, in ein Kunststudium zu kommen, dann verzweifelt versuchen, das zu überleben, dann verzweifelt versuchen, damit zu überleben, und dann verzweifelt versuchen, das, womit sie überleben, unter einen höheren Sinn zu stellen. Wer diesen ganzen Mindfuck mitmacht, ist nicht unbedingt geeignet dafür, eine politische Bewegung zu starten, um auf eine andere Gesellschaft hinzuwirken.

Nennen wir sie also mal einerseits die Einzelnen im urbanen Raum. Und die anderen, die im weiten Mittelland?

Ich nenne es ja liebevoll «Othering», was ich damit mache…

Du nennst es liebevoll was?

«Othering», das ist der Begriff dafür, Gruppen zu schaffen, um sie dann zu diskriminieren. Normalerweise machen Menschen das mit Geflüchteten, Arbeitslosen, Wohnungslosen, Queers – ich hab's jetzt mal mit der SVP und der Agglo gemacht. An einer Stelle wird das aufgebrochen, und das ist vielleicht die purste Heimatsstelle: Die Stelle mit dem Selecta-Automaten, sie kommt ziemlich gegen Schluss. «Oensingen, bauchige Wolken, ein Selecta-Automat.» oder so. Das ist meine reine Verbundenheit mit dem Mittelland. Aber die demografische Realität, die dahinter steht, ist die: Rund 60 Prozent – oder sind es 70 Prozent? Nein, rund 60 Prozent, aber das musst du nochmals checken, wohnen im sogenannten «urbanen Ballungsraum». Es ist also klar, dass diese Leute nicht dort arbeiten, wo sie wohnen. Sie stehen damit in einer Zwangsbeziehung mit der Stadt. Denn das ist, wo sie arbeiten gehen, einige mit dem Auto, andere mit dem Zug. Ich für meinen Teil bin sehr froh, dass ich auf dieser wunderbaren kleinen Insel, die ich Kleinbasel nenne, richtig leben und sie zwischendurch auch mal verlassen kann. Jetzt gibt es aber Menschen, die ihr Pendelleben als Zwang empfinden und die Freizeit auch nicht am Kleinbasler Rheinufer zubringen.

Und was passiert mit denen?

Sie fühlen sich entfremdet, weniger zu Hause. Sie sind ja nicht mehr in den Vereinen, dann geht auch noch der Dorfladen zu, es gibt wahnsinnig viel Pendlerverkehr. Das heisst: Es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, den Ort zu beleben, in dem man zumindest theoretisch noch lebt. Eine gfs-Studie besagte 2011, dass sich 44 Prozent der Schweizer primär mit ihrer Gemeinde identifizieren. 2015 waren das noch 19 Prozent, die 25 Prozent nannten als Identifikationsebene mittlerweile die Schweiz, «die Nation». Nation, das funktioniert eben über Symbolik, das ist viel einfacher. Es braucht keine reale Aktualisierung des Begriffs, eine Fahne reicht und das ist schon etwas ziemlich Simples. Daraus ergibt sich dann durchaus die Tendenz, dass sich gerade im Mittelland immer mehr Leute dem Nationalismus zuwenden. Obwohl, und da bin ich natürlich froh, bei den letzten Wahlen im Kanton Aargau erstmals seit 1997 ein linker Sieg zu verzeichnen war.

Freut mich, ein Kontrapunkt zur These.

Ja, danke. Demgegenüber haben wir in einer Insel wie Basel ja fast schon Glück. Wir sind hier abgekapselt durch den Jura. Basel-Stadt hatte bis 1798 sogar eine eigene Zeit, Basel hat eine andere Konfession als das Umland und die Region ist sogar eine Dialektinsel. In einem Ort wie Basel also, wo man etwa 500 Meter vom Rhein entfernt arbeiten kann, dann kurz in den Fluss springt, am Nachmittag wieder arbeiten geht und abends vielleicht nochmals im Rhein schwimmt, entwickelt man einen anderen Bezug zur Umgebung, in der man lebt. Basel ist ja eine wunderbar selbstverliebte Stadt. Und ich glaube, diese Selbstverliebheit in Basel hängt stark damit zusammen, dass die Leute einfach wirklich immer da sind. Die Basler. In Basel.

Ja, man sitzt ziemlich nah aufeinander. In deinem Roman läuft alles auf einen Konflikt hinaus, Bürger gegen Bürger, die Rezensenten nannten das ganze «dystopisch», also eine unschöne neue Welt. Ist so ein Konflikt in, sagen wir mal, Basel überhaupt möglich?

Es ist ja kein Konflikt in Basel, es ist ein Konflikt mit Basel als Kulminationsort. Die Basler sind auch nicht die Aggressoren, denn es ist ein Konflikt, in dem Basel zwar eine gewisse politische Radikalisierung vorlegt, die Aggressoren dann aber die anderen sind, die die ich einem liebevollen Othering unterzogen haben. In Basel gibt es einen anderen Bezug zur Schweiz, da liegt Abgrenzung nahe. Für Basel ist die Schweiz eher ein politisches Gebilde, in dem man sich nun einfach mal bewegt. Aber es ist sehr schön, hier zu leben. Es gibt eine fliessende Grenze zwischen Deutschland und Frankreich und Basel als Stadt ist einfach toll, zum Beispiel wegen der ganzen Verdichtung im Bauen oder auch wegen der Tatsache, dass die armen Bauern in Birsfelden früher eine Stunde Zeitverschiebung über sich zu ergehen lassen hatten. Anders gesagt: Wenn man am Rhein ist, ist man am Rhein – und dort sind einfach alle. Ja, man lebt in Basel in der ganzen Stadt. Du kannst ja nicht abstreiten, dass Basel eine starke Identität hat, nicht?

Absolut. Basel liebt sich grandios und betrachtet die Flusen im eigenen Bauchnabel gerne mit der Lupe.

Ich finde diese Selbstverliebtheit ja wunderschön. Bis auf einmal, da habe ich sie nicht schön gefunden, nämlich als ich während der Fasnacht an einem Stand arbeitete. Ich verkaufte einer Person eine Bratwurst und sagte: «En Föifliber, bitte.» «Wie bitte?!» Ich wiederholte: «En Föifliber.» Sie: «Wie bitte?!» Die Person wurde noch viel aggressiver, bis ich sagte: «En Fünfliber.» «Aaaaah!».

Zu Beginn hast du gesagt, dass sich die Leser nicht für das, was wir besprochen haben, interessieren. Was interessiert denn den Leser an «Land ganz nah»?

Den Leser interessiert, dass der Rapper «Bligg» im Buch endlich auswandert und in einer Anderthalbzimmerwohnung im Burgund lebt, für «Gott und Boden», wie er sagt.

«Land ganz nah», Benjamin von Wyl, lector books 2017. Link zur Website

