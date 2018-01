Die Serie geht weiter: Der RTV gewinnt auswärts in Biel hoch mit 36:25

In der Rehab Basel wird seit fünf Jahren die Interaktion zwischen den Patienten und Tieren untersucht. Die Forschung ist schweizweit einzigartig und nimmt eine Vorreiterrolle ein. Die Forschungsverantwortliche Karin Hediger gibt Einblicke in einen Alltag, in dem die kleinen Glücksmomente am meisten wert sind.