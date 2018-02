Die Serie ist zu Ende: RTV kassiert erste Saison-Niederlage

Das Team von Cheftrainer Samir Sarac verlor auswärts beim starken BSV Stans mit 26:29 (12:15), bleibt aber weiterhin souverän und mit grossem Vorsprung an der Tabellenspitze.

Die Partie in der Innerschweiz verlief praktisch von Beginn weg auf Messers Schneide und bis zuletzt war jeder Ausgang möglich. Knapp drei Minuten vor Schluss hatte der RTV dank eines Treffers von Kreisläufer Dick Hylkén den Anschluss wieder geschafft (26:27), musste sich am Ende aber trotzdem erstmals nach ungeschlagenen 840 Minuten geschlagen geben.

Hauptursachen für die erste RTV-Niederlage in der laufenden Meisterschaft waren eine zu hohe Quote an Eigenfehlern, zu viele Unkonzentriertheiten sowie der kurzfristige Ausfall des Liga-Topskorers und Routiniers Rares Jurca. Bester RTV- Torschütze war der wieselflinke Flügel Basil Berger mit sechs Treffern aus gleich vielen Versuchen.

Es gilt nun, den Blick nach vorne zu richten. Nächster Fixpunkt für die RTV-Handballer bildet am kommenden Samstag, 10. Februar 2018, das erste Heimspiel im neuen Jahr. Gegner um 18:00 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel ist die SG Yellow/Pfadi Espoirs.