Die Sommerferien stehen vor der Tür: Bei Medikamenten im Gepäck ist Vorsicht geboten

Wie die Sonntagszeitung schreibt, sollte man sich bewusst sein, dass wenn man Medikamente in die Ferien mitnehmen möchte, es je nach Substanz und Feriendestination unterschiedliche Bestimmungen gibt bezüglich des Imports dieser Stoffe. Dies kann auch Medikamente betreffen, die in der Schweiz rezeptfrei bezogen werden können, so zum Beispiel Hustensirup. Hustensäfte können Codein enthalten. Eine Substanz, welche in gewissen Ländern unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und aus diesem Grund bestraft werden muss. So kann eine Flasche codeinhaltigen Hustensirup schlimmstenfalls gar in einem Gefängnisaufenthalt, anstelle der ersehnten Ferien, enden.

Als Vorsichtsmassnahme wird empfohlen, die Website des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten zu konsultieren, auf welcher teilweise Angaben zu verbotenen Medikamenten zu finden sind oder sich direkt an die Botschaft des Ziellandes zu wenden.

Wer auf verschreibungspflichtige Substanzen angewiesen ist, sollte zudem zur Sicherheit das Rezept des Arztes bei sich haben.