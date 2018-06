Am kommenden Wochenende (23./24. Juni) finden die regionalen Titelkämpfe auf dem Margelacker in Muttenz statt. Die Wettbewerbe werden für Wettkämpfende aus den Kantonen AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, UR und ZG von drei Vereinen der LG athletics.baselland (TV Muttenz, LC Therwil, LAR Binningen) organisiert.