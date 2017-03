Die Spezi Clique 1905 Basel verlässt das Fasnachts-Comité

Anlässlich einer Generalversammlung im November 2016 beschloss eine Mehrheit der Spezi, in diesem Jahr zum letzten Mal unter der Flagge des Comité’s Fasnacht zu machen.

Die Cliquenverantwortlichen prüfen Alternativen zur Basler Fasnacht. Eine Möglichkeit bietet die in Dublin stattfindende Parade zu Ehren des irischen Nationalheiligen St. Patrick. Die Iren feiern ihren Schutzpatron alljährlich am 17. März mit einem grossen Umzug ähnlich dem Cortège in Basel. Probehalber nimmt die Spezi Clique 2018 an der St. Patrick’s Day Parade teil. "Wir wollen unbedingt etwas Neues ausprobieren", sagt Thomas Kissling, Obmann der Spezi Clique. Man begäbe sich damit auf völlig unbekanntes Terrain, freue sich aber sehr auf diese Erfahrung, führt er weiter aus.

Abschiedsvorstellung am Drummeli

Das letzten Freitag zu Ende gegangene Drummeli nutzten die Spezi bereits, um ihren Abgang anzukündigen. Mit dem Marsch "Scotch Irish" gaben sie ihre Abschiedsvorstellung an der Vorfasnachtsveranstaltung und machten mit einem Banner (SPEXIT – Das isch unser letschts Drummeli! Zämme!) auf ihre Pläne aufmerksam. Das irische Volksmusikstück war übrigens nicht zufällig gewählt. "Natürlich stimmen wir uns mit dem Marsch auf unsere Reise nach Dublin ein", erklärt Thomas Kissling.