Die St. Katharinenkirche in Laufen feierte die Wiedereröffnung

Gefeiert wurde zusammen mit der Bevölkerung, Sponsoren, dem Stadtpräsidenten Alexander Imhof, Regierungsrat Dr. Anton Lauber und weiteren namhaften Gästen.

Was mit mehreren Rissen in der Kirchendecke begann, endete in einem Grossprojekt. Die St. Katharinenkirche in Laufen hat für viele Menschen eine Bedeutung, die weit über ihre Funktion als Pfarrkirche der Christkatholischen Kirchgemeinde hinausgeht. Sie sei nicht nur ein Wahrzeichen in Laufen, sondern auch eine beliebte Konzertkirche, wie die Christkatholische Kirchgemeinde Laufen in einer Medienmitteilung schreibt.