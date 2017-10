Die Stadt als riesiges Hotel: Basel Tourismus professionalisiert die Eigenvermietung

Wer künftig in Basler Airbnb übernachtet, wird ebenso Gasttaxe bezahlen müssen, wie in einem Hotel. Die dafür zuständige Revision des Gasttaxengesetzes wurde im Grossen Rat mit 88 zu 2 Stimmen angenommen und tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Für Basler Vermieter wird das allerdings nicht viel Mehraufwand bedeuten, erklärt Tourismusdirektor Daniel Egloff: «Wir arbeiten eng mit Airbnb in Berlin zusammen. Die Steuer wird automatisch über die Plattform abgebucht.»

Bisher bezahlen die Gäste pro Übernachtung 3.50 Franken obendrauf. Neu sollen ab dem ersten Januar etwa vier Franken verrechnet werden. Damit erhofft sich der Kanton Mehreinnahmen von etwa 200'000 - 300'000 Franken.

Doch damit nicht genug. Während dieser Entscheid schon feststeht, plant Basel Tourismus schon weiter in die Zukunft. Und da zeigt sich: Airbnb soll besser gestützt werden. «Wir planen ein Servicepaket für die Betreiber», so Egloff. «Zum Beispiel einen Schlüsselservice bei unseren Informationsstellen. Da können die Vermieter ihren Hausschlüssel deponieren, welcher dann bei Ankunft der Gäste an diese übergeben wird.» So werden die Basel Tourismus-Büros zu einer Reception für ein grosses, dezentrales Hotel Basel. Was das Servicepaket sonst noch beinhalten soll, kann noch nicht gesagt werden – «Das befindet sich alles noch in der Planungsphase.» Die verbesserte Einbindung der Airbnb-Gäste macht Sinn, denn diese machen mittlerweile fünf Prozent der Übernachtungen aus.

Basel Card für alle

Ab 2018 werden alle Gäste, egal ob Hotel oder BnB, bei ihrer Ankunft eine Basel Card erhalten. Diese bietet Vorteile wie vergünstigte Museumseintritte, freie Fahrt mit den ÖV und und eine Fähri-Übersetzung. Bis anhin zahlten Besucher dafür 20 Franken pro Tag. Künftig ist die Karte gratis: «Durch die Erhöhung der Gasttaxe können wir dieses Angebot nun kostenfrei anbieten. Die Mehreinnahmen kommen in einen Topf und daraus werden die Ermässigungen finanziert», führt Egloff aus. Diesen Sommer habe man das Geschäftsmodell schon getestet und für gut befunden. Ein definitives Fazit könne allerdings erst Ende 2018 gezogen werden. «Nächstes Jahr sehen wir als Testjahr an.»

Die grösste Schwierigkeit könnten Verluste der Museen sein. «Wir rechnen damit, dass nicht alle Touristen ihre Basel Card auch wirklich ausnützen.» Das Geld kommt durch die Taxe in den Topf, wird allerdings nicht von allen verwendet. «So können wir den Unterschied bei den Institutionen wieder ausgleichen. Erste Umfragen zeigen auch, dass viele aufgrund der Karte Museen besucht haben, welche ansonsten nicht auf der Reise eingeplant gewesen wären.»

Für Tourismus Basel hat die Karte einen zusätzlichen, positiven Effekt. Da darauf Name, Herkunftsland und Alter erfasst sind, könne künftig ausgewertet werden, welche Altersgruppen sich für was in unserer Stadt interessieren. «Keine Angst, wir haben das alles mit dem Basler Datenschutzbeauftragten angeschaut und besprochen», gibt Daniel Egloff Entwarnung. Solche Auswertungen waren bisher noch nicht möglich.