Die Basler Ausgangsmeile erhält ihr erstes Hotel. An der Steinenvorstadt sollen mehrere alte Gebäude abgerissen werden, um einem Neubau Platz zu machen. Die Baupublikation, die auf morgen Mittwoch, 8. Februar, datiert ist, hängt bereits an den Schaufenstern des Gebäudes. Sie ist auch heute schon in der elektronischen Version des Basler Kantonsblatts aufgeführt. Laut Projektbeschrieb ist ein Hotel mit Gastronomie vorgesehen. Betroffen sind die Liegenschaften mit den Nummern Steinenvorstadt 42, 44 und 46 sowie Steinenbachgässlein 37, 39 und 41.

Um welches Hotel es sich handelt, gibt die Bauherrschaft noch nicht bekannt. Die Firma Walter Bros. AG aus Allschwil stellt weitere Informationen für morgen Mittwoch in Aussicht. Ab dann sind auch die Pläne auf dem Basler Bau- und Gastgewerbeinspektorat einsehbar. Die Architekten stellt das renommierte Basler Büro «Diener & Diener». In der Umgebung der Steinen hat «Diener & Diener» unter anderem auch das Gebäude gebaut, in dem heute das Restaurant «Tibits» ist.

Umwälzungen rund um die Steinen

Ansicht im Steinenbachgässlein.

In den betroffenen Liegenschaften aktiv ist aktuell die «Jerry's Bar», die Schaufenster der anderen Häuser sind verriegelt. Das Ensemble ist eines der letzten mit Altbauten in diesem Abschnitt der Steinenvorstadt. Die betroffene Parzelle mit den Liegenschaften ist gemäss Basler Grundbuch bereits im Besitz der Walter Bros. AG.

Die Steinenvorstadt verfügt heute über eine Mischung aus Alt- und Neubauten. Die Umgebung gab bereits vergangene Woche aus stadtplanerischer Sicht zu reden: An der Steinentorstrasse fordern aktuell Grossräte, dass der Kanton mehrere Liegenschaften kaufe, um die Umgebung anschliessend aufzuwerten. Ebenso sind derzeit Aufwertungsarbeiten am Birsig und am Nachtigallenwäldlein an der Südgrenze zur Steinenvorstadt im Gange. Mit den Hotelbauplänen erhält nun auch die Steinen selbst ein weiteres Aufwertungsprojekt.

