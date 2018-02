Die Stiftung Habitat schreibt auf Lysbüchel Süd 11 Baurechtsparzellen aus

Lysbüchel Süd ist ein ehemaliges Gewerbeareal von ca. 12 400 m2, das die Stiftung Habitat 2017 von Coop übernommen hat. Es liegt südlich des Gewerbegebiets Lysbüchel, in der Wohnzone 5a. Für dieses Areal hat die Metron AG in Brugg ein städtebauliches Konzept entworfen, mit dem das gewachsene St. Johann-Quartier nach Norden weitergeführt wird. Ein geschlossener Blockrand und mehrere Bauten um einen weiteren Hof schaffen 15 unabhängige Parzellen und eine zentrale, öffentliche Durchwegung, die die Beckenstrasse mit dem im Norden entstehenden Lysbüchelquartier verbinden wird. Erste Baueingaben sind 2019 zu erwarten, die Bautätigkeit wird voraussichtlich 2020 starten, ungefähr Anfang 2021 sollen die ersten Häuser bezogen werden.

Die aktuelle Ausschreibung bietet 11 Parzellen im Baurecht an, ihre Grundstücksfläche reicht von ca. 300 m2 bis 900 m2. Zwei weitere Parzellen bebaut die Stiftung Habitat selbst: In Anlehnung an ihr benachbartes Musikerwohnhaus wird an der Ecke Lothringerstrasse und Beckenstrasse ein Wohnhaus für Musikerinnen und Musiker entstehen und das ehemalige Coop-Weinlager wird sich zu einem grossen Mehrfamilienhaus wandeln. Zwei Parzellen im Nordwesten sind noch zurückgestellt.

Dem Stiftungszweck entsprechend, wird auf Lysbüchel Süd günstiger, städtischer, an das bestehende Quartier angebundener Wohnraum ermöglicht. Über die Zusammensetzung der Trägerschaften, der Nutzenden und der Mieterschaft sollen soziale Vielfalt, eine gute Durchmischung und lebendige Nachbarschaften erreicht werden. Die Ausschreibung richtet sich an Genossenschaften, Baugemeinschaften und Institutionen mit einer vergleichbaren, langfristig nichtkommerziellen Perspektive. Diese Gruppierungen können bestehend sein oder sich aus Anlass der Ausschreibung formieren. Die Ausschreibungsunterlagen können auf der Website der Stiftung Habitat heruntergeladen werden. Abgabefrist für Interessensbekundungen ist der Freitag, 27. April 2018.

Die Stiftung Habitat freut sich auf inspirierte, zukunftsfähige Projekte im Sinne ihres Stiftungszwecks, auf die Menschen, die auf Lysbüchel Süd leben möchten, und lebendige, vielfältige Nachbarschaften.