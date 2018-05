«Die Stimmung in Basel ist ganz speziell, die Stimmung ist grandios»: «Das Zelt»-Direktor im Interview

barfi.ch: Das Zelt ist eine einzigartige Mischung aus Comedy, Zirkus und Musik. Was ist die Geschichte hinter diesem Festival?

Adrian Steiner: Das Zelt entstammt der Schweizerischen Landesausstellung, der Expo.02. Eine Expo ist ein Ort, wo sich alle Menschen treffen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer kulturellen Vorliebe. Diese „DNA“ haben wir bis heute beibehalten, Das Zelt ist kulturell sehr breit aufgestellt. Dies ist eine Einzigartigkeit, denn normalerweise ist ein Zeltunternehmen entweder ein Circus, oder Humorfestival oder eine Konzertlocation. Unser Fokus ist also nicht eine einzelne kulturelle Disziplin, sondern die kulturelle Diversität bzw. Vielfalt.

Der Auftakt in Basel mit der Hochseil-Performance war spektakulär. Was ist dieses Jahr das Programm-Highlight?

Noch nie in der Geschichte hatten wir gleichzeitig so viele Schweizer Starkomiker auf Tournee. Es erfüllt uns mit grossem Stolz, dass wir mit Divertimento, Massimo Rocchi und Marco Rima die Schweiz bereisen dürfen. In Basel gehören natürlich das Young Stage Festival, die allerletzte Vorstellung von Edelmais, die SRF-Aufzeichnung vom Comedy Club 18 und die Basler Premiere vom Family Circus, bei welchem Kids mit Stars auf der Bühne stehen, zu den Highlights.

Unterscheidet sich das Publikum in Basel?

Das Publikum in Basel ist ganz speziell, die Stimmung ist grandios und herzlich.

Was ist eine besondere Erinnerung an eine Vorstellung in Basel?

Sicherlich ist das Finale des Young Stage Festivals – wie jedes Jahr – ein grosses Ereignis. Dieses Jahr war auch der Comedy Club absolute Spitzenklasse und im letzten Jahr erinnere ich mich gerne an das Konzert von „The Earth, Wind & Fire Experience“, als die Band anlässlich meines 50. Geburtstags „Happy Birthday“ auf der Bühne gesungen hatte.