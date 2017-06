Die Umwelttage Basel 2017 vom 9. - 11. Juni

Die Umwelttage Basel sind eine Plattform für Personen und Organisationen, die für die ökologische und nachhaltige Entwicklung in Basel tätig sind. Diese Umweltvorbilder stehen dieses Jahr an den Umwelttagen im Rampenlicht. Sie zeigen, wo und wie sie sich für effizienten Energieverbrauch, sauberes Wasser, nachhaltigen Konsum, stadtfreundliche Mobilität, Pflanzen und Tiere, phantasievolles Upcycling und funktionierende Tauschbörsen einsetzen. Die Umwelttage sind eine Einladung, aktiven Umweltschutz in Basel zu erleben und Möglichkeiten zum Mitmachen kennenzulernen, und dies gleich vor der eigenen Haustür. Deshalb finden die Umwelttage verteilt über das ganze Kantonsgebiet statt, überall dort, wo im Alltag Vorbildliches für die Umwelt passiert.

Die Basler Umwelttage knüpfen an den internationalen Umwelttag der UNO am 5. Juni an. Mit der Ausgabe 2017 finden die Umwelttage in Basel zum fünften Mal statt. 82 Organisationen, Geschäfte, Vereine, Fachstellen und Privatpersonen sind beteiligt und bieten - verteilt über drei Tage - rund 90 Aktivitäten an.

Alle Angebote an den Umwelttagen sind für die breite Öffentlichkeit und kostenlos. Zur Finanzierung des Anlasses tragen die Sponsoren IWB Industrielle Werke Basel, Lottner AG und Tschantré bei. Mobilitätspartner sind die Basler Verkehrs-Betriebe BVB, Medienpartner ist das Radio X. Die Projektkoordination für die Umwelttage Basel 2017 liegt bei den Stadtteilsekretariaten Basel-West und Kleinbasel, der Quartierkoordination Gundeldingen sowie dem Amt für Umwelt und Energie.

Programm vom 9. bis 11. Juni 2017

Die Umwelttage Basel 2017 beginnen am Freitagabend um 20 Uhr mit einem Poetry Slam im Unternehmen Mitte. SLAM BASEL präsentiert sechs junge Poetinnen und Poeten, die sich nachhaltige Gedanken zu Mensch, Tier und Pflanzen machen.

Am Samstag verbinden zwischen 10 und 17 Uhr fünf Routen mehr als 50 Angebote und Standorte von Umweltvorbildern zu Spaziergängen durch die Stadtquartiere Kleinbasel, Kleinhüningen und Gundeldingen sowie ins Dreispitzareal und mitten durch die Innenstadt. Die Routen sind ausgeschildert, Pläne sind im Programmheft und auf der Website aufgeführt. An ausgewählten Orten finden Veranstaltungen statt, die den ganzen Tag dauern. Einige Veranstaltungen gehen bis in den Abend, so zum Beispiel die Solardisco im Schützenmattpark oder die Feste am Bachgraben und im Hirzbrunnen beim Allmendhaus mit Umweltaktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche. Teil der Umwelttage ist auch die Eröffnung des Nachtigallenwäldelis zwischen Heuwaage und Zoo durch die Stadtgärtnerei.

Am Sonntag stehen 27 Aktivitäten auf dem Programm: Zwischen 9 und 17 Uhr gibt es Führungen zu unterschiedlichen Themen - Vögeln, Wildtieren, Flachdächern, Sonnenenergie, Lärmschutz, Trinkwasser, Kehrichtverwertung, Konsum, Energiepolitik und Stadtentwicklung. Einige Organisationen laden auch einfach zu einem Tag der Offenen Tür ein, zu einer Filmvorführung, einem Quartierflohmarkt, zum Gärtnern oder zum Ausprobieren von E-Velos auf einer begleiteten Tour durch die Stadt.

Porträts von Umweltvorbildern

Der Schutz der Umwelt ist eine Aufgabe, mit der jeder und jede heute anfangen kann, deren Effekt aber meist erst in der Zukunft sichtbar wird. Trotzdem gibt es Menschen, für die jeder Tag ein Umweltschutztag ist. Von Menschen aus Basel, die nach diesem Vorsatz leben, erzählen über 50 Geschichten auf der Umwelttage-Website. 30 der porträtierten Umweltvorbilder sind an den Umwelttagen mit ihren Aktivitäten dabei. Die Liste der Porträts soll auch nach den Umwelttagen Basel 2017 jeden Monat länger werden.