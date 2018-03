Die Wetterprognose zum dritten Bummelsonntag

Beginnen wir mit etwas Erfreulichem: Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen weiter an. Am Freitag geht das Quecksilber auf maximal 12.7 Grad hoch, auch soll es trocken bleiben mit kleinem Regenrisiko morgens und am späteren Nachmittag.

Am Wochenende bleibt es warm, aber regnerisch mit Temperaturen am Samstag von bis 10.7 Grad. Am Morgen beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 50 Prozent und steigt dann bis auf 100 Prozent. Bei Aufenthalten im Freien also nicht vergessen: Regenschirm und Gummistiefel.

Am Sonntag darf bis Mittag mit trockenem Wetter gerechnet werden. Perfekt für einen kleinen Sonntagsspaziergang. Doch der dritte Bummelsonntag wird wahrscheinlich ins Wasser fallen. Ab 19 Uhr beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 100 Prozent.

