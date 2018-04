Die berühmte 68er Revolte: Basel verschlief sie um ein ganzes Jahr

50 Jahre 1968, das Jubiläum ist dieses Jahr ein grosses Thema. Bücher, Sonderhefte, Kommentare und die dauernde – langsam mehr als nur ein bisschen schimmlige Frage – was die Revolte der Jungen von damals eigentlich gebracht hätte, sind natürlich im Schwange. Obwohl man eigentlich sagen muss, dass die Geschichte mit der rebellischen Jugend schon einiges früher in den Sixties angefangen hat, dass 1968 einfach ein Kumulationspunkt bestimmter Ereignisse war, und dass man genausogut 1967 als das grosse Jahr der Aussteiger und Freaks bezeichnen könnte.

Paris, USA, Zürich

Klar, 1968 fanden in Paris die grossen Studentenunruhen statt, die im Mai losgegangen sind, in den USA explodierten die Bürgerrechtsproblematik und die Proteste gegen den Vietnamkrieg und in Zürich kam es zu den so genannten Globuskrawallen.

Kultureller Umbruch

Doch in Wirklichkeit gab es – vom Ende der 1950-iger bis zur Mitte der 1970-iger Jahre – vor allem einen weltweiten kulturellen Umbruch, neue Musikformen, Denkmuster, Kunstbegriffe erhoben ihr Haupt, die alles, was man vorher für selbstverständlich gehalten hatte, ins Wanken brachten.

Tatsächlich hat dieser Prozess die Welt verändert, wohl mehr als alle Demonstrationen, die sich am politischen Alltag entzündet haben.

Irreversibler Bruch

Wenn man sich die Entwicklung dieses kulturellen Umbruchs genauer anschaut, wir die Frage, ob die so genannten 68-er neue Wege gefunden hätten oder auf einem Irrweg unterwegs gewesen seien, plötzlich hinfällig. Vielmehr ist es so, dass damals – während ungefähr 16 Jahren – ein irreversibler Bruch mit alten kulturellen Selbstverständlichkeiten stattgefunden hat. Es wurden neue gesellschaftliche und kulturelle Tatsachen geschaffen, im Rahmen eines komplexen Prozesses, auf deren Basis sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat.

Die politische Ebene der ganzen Geschichte, erscheint, vergleicht man sie mit den gesamtgesellschaftlichen Umwälzungen, die letztlich eine weltweite Tragweite hatten, aus heutiger Sicht fast schon marginal.

Rock, Hasch und lange Haare

Wie dem auch sei. 1968 waren junge Menschen, die auf der Strasse demonstrierten ganz grosse News. In Basel passierte diesbezüglich zunächst herzlich wenig. Obwohl natürlich auch unter den Jungen am Rheinknie Beat und Rock, Hasch und lange Haare, Ho Chi Min, Che Guevara und ein bisschen Promiskuität angesagt waren. Die signifikanten Aktionen auf der Strasse gingen hier aber erst 1969 los.

«Ohne unnötige Gewalt»

Die Jugendunruhen, wie man das Phänomen gerne nannte, sind in Basel spät angekommen. Dies hatte auch, wie man dem Jubiläumsbuch zu 200 Jahren Basler Polizei von Robert Heuss entnehmen kann, mit dem Vorgehen der Basler Behörden zu tun. Regierungsrat Fritz Hauser und Polizeiinspektor Fritz Ramseyer hatten die Globus-Krawalle in Zürich analysiert. Dabei waren sie zum Schluss gekommen, «dass mit den aufbegehrenden Jugendlichen vor allem das Gespräch gesucht werden solle und Polizeieinsätze ohne unnötige Gewalt ablaufen sollten».

Stein des Anstosses

Als die erste Demo, am 18. Juli 1969 stattfand, reichten Gespräche dann doch nicht ganz. An diesem Donnerstag setzten sich Lehrlinge und Studenten auf die Tramgleise, blockierten den Verkehr. Eine angekündigte Erhöhung der Billett-Preise war der Stein des Anstosses.

Die Polizei liess die Protestierenden zunächst einige Zeit gewähren, forderte sie zur Aufhebung des «Sit Ins» auf, wie man solche Aktionen damals gerne nannte. Die Sitzenden liessen sich allerdings durch Worte nicht bewegen, ganz nach dem, damals ebenfalls beliebten englischen Motto, es stammte aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung «we shall not be moved».

Bobby-Helme

Also rückte die Polizei mit 180 Mann an, die alle jene Bobby-Helme trugen, die man heute nur noch am Vogel Gryff sieht, und ansonsten normale Uniformen. Denn über die Demo-Schutzausrüstungen, die hierzulande ab den 1970-iger Jahren getragen wurden, und an Anti-Atomkraft-Demos ihre ersten Einsätze erlebten, hatte die Basler Polizei damals noch nicht im Repertoire.

Wiedergeburt der politischen Strassenaufmärsche

Tränengas wurde eingesetzt, die Demonstrantinnen und Demonstranten wurden – vor, teils lächelnden, teils wütenden, Schaulustigen – davongetragen, es kam zu 71 Festnahmen und viel Medienlärm. Bis zum Ende des Jahres folgten dann 20 weitere Demos. Die Wiedergeburt der politischen Strassenaufmärsche, die in der Schweiz seit den 1920-iger Jahren selten geworden waren, hatte angefangen. Bis 1980 gab es in Basel nun jedes Jahr zwischen 15 und 20 Demos, aus ganz verschiedenen Anlässen, die meisten davon sind friedlich verlaufen.

«No Future»

Bis 1980 eine neue Jugendbewegung in den Startlöchern stand, die Demos und Haubesetzungen durchzog, gegen die jene Szenarien von 1969 fast niedlich wirkten. Das Zeitalter der Strassenschlachten zwischen Autonomen, Anarchos, Spontis, Punks und «den Bullen» war angebrochen. Sachbeschädigungen, Aufmärsche, an denen Tausende teilnahmen, deren Heftigkeit sogar die – wie man nun sagte – «alten 68-er» schockierten, gehörten nun zum Programm einer neuen Generation, auf deren Banner nun nicht mehr «Peace» stand, sondern eine neue Parole: «No Future», keine Zukunft.