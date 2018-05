Die diesjährige blickfang als «Urlaub für die Augen»

Am Wochenende lockte strahlender Sonnenschein nach draussen. Den wahren Urlaub für die Augen fand man jedoch an der 9. blickfang Designmesse: 140 Designer präsentierten Möbel, Mode und Schmuck. 140 Jurygeprüfte Designer waren angereist, um ihre Entwürfe zu präsentieren und zu verkaufen – und 10.200 Besucher nutzten die Chance, in der Messe Basel ihr persönliches Lieblingsstück zu entdecken.

Rahmenprogramm

Für besonderes Flair sorgte auch das Rahmenprogramm. Während eine Esstisch-Installation den Charakter der Sonderschau «Tafelfreuden» veranschaulichte und handfeste Inspiration zum Nachstylen vermittelte, gewährte ein Designtalk am Samstagmorgen Einblicke in das Leben und Schaffen renommierter Österreichischer Kreativvorbilder. Designer Thomas Feichtner und der Architekt Michael Vasku diskutierten über Inspirationen, Lebensart und Qualitätsanspruch. Besonderen Sinn für Qualität hatte Michael Vasku bereits am Vortag unter Beweis gestellt, als er mit Corinne Grüter, Inhaberin in der Basler Boutique Set & Sekt, als Jury des blickfang Designpreises auf die Suche nach den zwei besten Ausstellern der Kategorie «Mode & Schmuck» sowie «Möbel & Produkt» begab. Bei den Schweizer Designern Felix Doll und Christian Tanner mit seinem Unternehmen Mobiliarwerkstatt wurden sie fündig.

blickfang Designpreis «Mode & Schmuck»

Gutes Design ist nicht nur von aussen, sondern auch von innen schön, wie der Schweizer Schmuckdesigner Felix Doll beweist. Seit er in Nepal lebte, begeistert ihn die Qualität des nepalesischen Kunsthandwerks – und mit seinem Schmucklabel bietet er ihm eine Bühne. Sein Schmuck erzählt von Schweizer Präzision, Berliner Extravaganz und nepalesischer Hingabe zum Handwerk. Die übergrossen, klar geometrischen Ringe, Ketten, Armreifen und Ohrringe werden von Hand geschmiedet und in der Deutschen Goldschmiedestadt Pforzheim aufwendig vergoldet. Das beeindruckt auch die blickfang Designpreis Jury: «Felix Doll hat seine Arbeit vom ersten bis letzten Detail durchdacht und geprägt – und das verdient unsere Anerkennung!» Darum gewinnt Felix Doll den auf 1.250 CHF dotierten blickfang Designpreis «Mode und Schmuck» – und weiss schon, wofür er das Preisgeld investieren wird: «Das Preisgeld werde ich direkt an der blickfang Basel bei anderen Designern wieder ausgeben», bekennt Doll bei der Designpreisverleihung.

blickfang Designpreis «Möbel & Produkt»

Wie Felix Doll zeigt, kann fantastisches Handwerk vom anderen Ende der Welt stammen – muss es aber nicht. Das unterstreicht der blickfang Designpreis für den Basler Möbeldesigner Christian Tanner. Mit seiner Mobiliarwerkstatt entwirft und fertigt er Massivholzmöbel, die von ungewöhnlicher Feinheit und Eleganz sind. Im Massenmarkt findet man diese Materialstärke nur bei Betten, die anstelle eines Lattenrostes eine Sperrholzplatte zur Matratzenauflage haben. Tanner sezierte die Konstruktionsmöglichkeiten jedoch so lange, bis er einen Weg gefunden hatte, ein filigranes Gestell mit einem bequemen, beinahe genauso dicken Lattenrost zu verbinden. Die blickfang Designpreis-Juroren überzeugte die Detailtiefe sofort: «Wir verstehen den blickfang Designpreis für Christian Tanner als Anerkennung für seine Arbeit. Bei jedem seiner Entwürfe zeigt er einen unvergleichlichen Sinn für das Besondere, und die Raffinesse seiner Entwürfe ist nur mit absoluter Hingabe zu erreichen», sagt Jurorin Corinne Grüter. Und so verbindet die beiden Designpreisgewinner der 9. Blickfang Basel dreierlei: Fertigungstiefe, Hingabe und Präzision.

