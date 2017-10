Die fähigen Handwerker gehen uns aus. Basels verzweifelte Suche nach Lehrlingen

Unbesetzt blieben auch dieses Jahr viele Lehrstellen für Maurer, Baumaschinenmechaniker, Spengler oder Sanitär. Eine Umfrage im Verband der Bauunternehmer der Region Basel bestätigt diesen Notstand: «Zwei Drittel der Unternehmen in unserem Verband konnten nicht alle Lehrstellen besetzen», sagt Theodor Häner, Geschäftsführer des VBRB, gegenüber barfi.ch. Dabei müssten Handwerksberufe, so Häner, doch für angehende Lernende sehr attraktiv sein: «Der Lohn ist sehr gut und vor allem stehen in dieser Branche viele Türen für die berufliche Zukunft offen, gerade dann, wenn man sich später weiterbildet oder spezialisiert».

Mangelhaftes Durchhaltevermögen

Nur müssten die jungen Menschen schon eine gewisse Begeisterung und Durchhaltevermögen mitbringen: «Ein Betrieb wiegt natürlich schon ab, ob eine Person eher dazu tendiert, die Ausbildung abzubrechen – oder diese nur mit Ach und Krach durchzieht». So sei es für ein Unternehmen absolut nicht lukrativ, seine Lehrstellen «mit Gewalt» zu besetzen. Von 41 Lehrbetrieben gaben ganze 34 in der Umfrage an, dass es schwierig sei geeignete Kandidaten zu finden. Für den VBRB sei es auch eine Herausforderung, dieses Manko einzudämmen, erläutert Häner: «Es gehen Leute in Pension und wir müssen diese Stellen mit Baufachleuten wiederbesetzen können».

Kein Bock auf Berufsmatura

In den letzten Jahren versuchten der Gewerbeverband BS und die Handelskammer BL die duale Berufsausbildung für Junge attraktiver zu machen. «E Lehr bringt mehr», ist dabei nur einer von vielen Slogans, die unterschiedliche Werbekampagnen geziert haben. Der grosse Erfolg blieb bis heute aus: «Die Zahl der Berufsmaturanden ist immer noch klein, viel zu klein», sagt Urs Maier, Leiter Mittelschulen und Berufsbildung, gegenüber barfi.ch. Vor allem Lehrlinge in handwerklichen Berufen würden sich noch zu wenig für die Berufsmatura interessieren. «Teils ist es auch für die Betriebe eine schwierige Situation abzuschätzen, ob der Lernende das auch nebenher schafft».

Die Region Basel sei dabei bei weitem nicht alleine. Es sei ein Phänomen, dass in der ganzen Schweiz im städtischen Umfeld zu finden sei. «Handwerkliche Berufe scheinen weniger interessant für die Jungen». Um dem entgegenzuwirken wurden verschiedene Massnahmen ergriffen. Unter anderem wurden 2016 das erste Mal Elternveranstaltungen der 2. Sekundar-Klassen in Basel im Berufsinformationszentrum durchgeführt. Während 2015 noch 7'944 Besuche im BIZ stattfanden, waren es letztes Jahr immerhin schon 12'731. «Wir erhoffen uns, dass das einen Einfluss auf die Berufswahl haben wird und handwerkliche Berufe wieder attraktiver macht. Ob es wirkt, werden wir aber erst später sehen», so Maier.

Brückenangebot statt Lehre

Wie der aktuelle «Zahlenspiegel Bildung» Kanton Basel-Stadt – eine statistische Zusammenfassung der schulischen Tätigkeiten der Basler Jugend – aufzeigt, besuchen Basler Schüler nach der obligatorischen Schulzeit vermehrt ein Brückenangebot. Meist sind diese als Vorbereitung für einen kaufmännischen Beruf vorgesehen, denn sprachliche und mathematische Fächer werden in dieser Zeit nochmals vertieft. «Ins Brückenangebot gehe ich, wenn ich keine Lehrstelle habe oder nicht auf eine weiterführende Schule kann», erklärt Urs Maier. Aufgrund der Flüchtlingswelle im 2015 sei die Zahl in den letzten Jahren gestiegen. Diese Schüler besuchten nun meist ein Brückenangebot.

Handwerkliche Unternehmen haben das Nachsehen

Der Zahlenspiegel zeigt auch, dass gerade mal 15 Prozent der Basler Schüler 2016/2017 in eine berufliche Grundbildung eingestiegen sind. Als Vergleich: Rund 44 Prozent setzten ihre Karriere an einer weiterführenden Schule fort. Handwerkliche Unternehmen brauchen ihren Nachwuchs doch der bricht zunehmend weg. Kein Grund zur Panik? In den ach so fortschrittlichen USA ist der Beruf des Handwerkers seit über 15 Jahren praktisch ausgestorben.