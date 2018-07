Die herausragenden Lernenden werden ausgezeichnet

An der Lehrabschluss-Rangfeier (LAF) im Kultur- und Sportzentrum (KUSPO) in Münchenstein nahmen mehr als 500 Gäste teil. Besonders begeisterte der Showblock mit der weltberühmten Contorsionistin Nina Burri.

In seinem Referat unter dem Titel «Die Partnerschaft Schule und Wirtschaft ist ein Erfolgsfaktor der dualen Berufsbildung» sprach Beat Lüthy, Leiter des Baselbieter Amts für Volksschulen, zum Thema Übertritte: «Auf unserem Lebensweg sind wir immer wieder mit Übertritten konfrontiert», so Lüthy, der den Zuhörenden das Bild eines Wanderers vor das geistige Auge malte. Dieser wisse nicht, wie kalt und wie tief das Wasser sei und ob seine Schrittlänge oder Sprungkraft reicht, um sicher und trockenen Fusses auf die andere Seite zu kommen. Wie für den Wanderer, der den Bach überqueren wolle, gelte auch für erfolgreiche Übertritte, dass sie in jedem Fall Mut erforderten. Manchmal brauche es auch Kreativität und oft etwas Hilfe von Dritten. «Unabdingbar ist aber in jedem Fall eine gute Vorbereitung», mahnte Lüthy. Als Beispiele im Bereich Berufsbildung nannte er unter anderem Berufswahlwochen, Schnuppertage und Betriebsbesichtigungen.

Die Baselbieter Regierungspräsidentin Monica Gschwind wandte sich via Videobotschaft an die Absolventinnen und Absolventen: «Für Ihren Erfolg haben Sie einen grossen Effort geleistet. Sie haben sich angestrengt und mussten auf manches verzichten», sagte die Baselbieter Bildungsdirektorin, welche daran erinnerte, dass die Absolventinnen und Absolventen aufgrund des dualen Bildungssystems die besten Berufsaussichten haben. Das duale Bildungssystem werde weltweit beachtet und trage dazu bei, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz kein dominantes Problem darstelle. Als wichtige Herausforderungen nannte Monica Gschwind die Digitalisierung und die zunehmende Technologisierung. «Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt den Trend zur Höherqualifizierung aktiv, indem er die Gleichwertigkeit der verschiedenen Bildungswege respektiert und optimale Rahmenbedingungen für Ihre Weiterbildung schafft», so die Regierungspräsidentin.

Dudu Civek, die ihre Ausbildung als Büroassistentin EBA bei der KMU Lehrbetriebsverbund AG (LBV) erfolgreich absolvierte und nach ihrem Abschluss allen Grund zum Feiern hatte, wandte sich in ihrem Referat an

ihre Kolleginnen und Kollegen und sprach über ihre Erfahrungen. Sie habe in den vergangenen Jahren gelernt, wie man im Büro arbeitet, eine Ablage sauber führt oder aussagekräftige Präsentationen am Computer erstellt. «Vor allem aber habe ich auch gelernt, wie man mit Kunden umgeht.» Dank der Unterstützung während der Lehre habe sie viel von ihrer Schüchternheit ablegen können. «So habe ich auch für mich ganz persönlich viel gelernt und mich weiterentwickelt», sagte Dudu Civek und dankte all jenen, die an ihrer Ausbildung mitbeteiligt waren, namentlich ihrer Praxisbildnerin Andrea Sunseri, der LBV-Leiterin Anja Grönvold, Urs Berger, Stv. Direktor der Wirtschaftskammer Baselland und Leiter Berufs- und Weiterbildung, sowie dem ganzen Team. «Ich würde jederzeit wieder eine Lehre machen», sagte Dudu Civek voller Überzeugung.

Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser wandte sich in seinem Referat ebenfalls direkt an die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen und gab ihnen Tipps mit auf den weiteren (Karriere)-Weg: «Haben Sie Selbstvertrauen und stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht selber schlagen.» Auch gelte es, die notorischen «Nein-Sager» zu ignorieren und lieber Teil der Lösung als Teil des Problems zu sein. Überdies sei es wichtig, hart zu arbeiten. «Man kann die Erfolgsleiter nicht mit den Händen in den Säcken erklimmen», zitierte Christoph Buser den ehemaligen Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien und Schauspieler, Arnold Schwarzenegger.

Eine Schauspielerin und vor allem weltberühmte Contorsionistin bestritt in Person von Nina Burri den Showblock. Ihre Darbietung begeisterte die rund 500 Besucherinnen und Besucher. Weitere Höhepunkte der LAF 2018 waren die Verleihung der Unternehmerpreise an die Rangkandidatinnen und -kandidaten sowie die Vergabe der Tickets für den Brunch auf dem Rhein vom 26. August an die erfolgreichen Lehrabsolventinnen und -absolventen.