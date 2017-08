Die «längste Baustelle der Region» wird pünktlich dem Betrieb übergeben

Ab 15. August öffnen die Planungspartner BASF, Novartis und Kanton Basel-Stadt im Personalrestaurant Klybeck an der Mauerstrasse 1 einen Ausstellungsraum zur Arealentwicklung klybeckplus. Das Info-Center ist jeweils am Dienstagabend (17 bis 19 Uhr) und am Mittwoch über Mittag (12 bis 14 Uhr) frei zugänglich.