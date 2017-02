Die neue Basler Regierung posiert für das offizielle Foto

Morgen Mittwoch beginnt die Legislatur 2017-2021. Ab dann wird der Basler Regierungsrat in der neuen Zusammensetzung seine Arbeit aufnehmen. Die im Herbst 2016 neu gewählten Elisabeth Ackermann und Conradin Cramer treten ihr Amt als Regierungspräsidentin beziehungsweise als Vorsteher des Erziehungsdepartementes an. Das offizielle Regierungsratsfoto zeigt sie neben den bisherigen Regierungsratsmitgliedern Eva Herzog, Christoph Brutschin, Hans-Peter Wessels, Baschi Dürr und Lukas Engelberger sowie der Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl.

Der Regierungsrat ist in der Eingangshalle des im Bau befindlichen Biozentrums der Universität Basel zu sehen. «Das Lehr- und Forschungsgebäude ist der erste Baustein auf dem Weg hin zu einem Life Sciences Campus der Universität Basel und eine wichtige Investition in die Zukunft der Region», wird die Wahl der Location in einer Mitteilung begründet. Diese soll auch stellvertretend für die künftige Zusammenarbeit mit dem Nachbarskanton stehen: «Der Neubau wird unter der gemeinsamen Bauherrschaft der Universität-Trägerkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft realisiert.»

Und hier noch das Foto in seiner ganzen Pracht: